Auto – Smart EQ fortwo e-cup elettrizza il Parco Valentino

Auto – Un’estate all’aperto : arrivano 20 smart fortwo cabrio nella flotta romana di car2go : Per la prima volta car2go introduce 20 smart fortwo cabrio nella flotta di Roma. I 20 veicoli decappottabili saranno disponibili dal 4 giugno per i prossimi 18 mesi Prima assoluta per car2go, il più grande servizio al mondo di carsharing a flusso libero, che introduce oggi 20 veicoli smart fortwo del modello cabrio nella flotta capitolina. Una novità mai vista prima nella storia, quasi decennale, di car2go, che sceglie proprio Roma come prima ...

Roav Smartcharge F2 : tutte le Auto possono essere tech : Avevo un problema con la mia auto: non c’era alcun modo per poter collegare lo smartphone all’impianto stereo per poter ascoltare la musica (o le chiamate) dalle casse della macchina. Ho provato diverse soluzioni, tra cui l’altoparlante per auto Aukey BP-P2, ma non era la stessa cosa come sentire dalle casse dell’auto. Poi mi sono imbattuto nello Smartcharge F2 di Roav (un’azienda di Anker) che me l’ha mandato ...

Auto – La grande novità di Smart : parte ‘ready to charge’ : Con una Smart bella carica parte ‘ready to charge’ Cresce l’offerta di servizi ‘ready to’, sviluppata da Smart per rendere la mobilità pronta per le Smart city del futuro. Dopo ‘ready to park’, che offre ai clienti Smart di Roma, Firenze e Genova l’opportunità di parcheggiare all’interno di un network di Autorimesse convenzionate, è la volta di ‘ready to charge’ che integra il servizio di ricarica, con prenotazione, accesso e ...

Android - Auto e smartphone senza fili : Roma, 28 mag. , askanews, Il colosso tecnologico Google è riuscito a rendere wireless il collegamento tra smartphone e la piattaforma multimediale Android auto, da cui è possibile comandare sulla ...

Enel vince gara Anas : più sicurezza sull'Autostrada E45 con Smart Tunnel : Teleborsa, - Più sicurezza nelle gallerie lungo l'autostrada E45 in Italia attraverso l'innovativa tecnologia "Smart Tunnel". Enel X, la divisione del Gruppo Enel, dedicata a prodotti innovativi e ...

Mercedes-Benz Classe A - l'Auto come smartphone : L'auto come uno smartphone su ruote. Così aveva pronosticato addirittura tre anni addietro Dieter Zetsche, CEO Mercedes. E così la quarta generazione della compatta Mercedes...

Walpy applica Automaticamente uno sfondo al giorno in base allo stato dello smartphone : Walpy è un'applicazione che offre un wallpaper al giorno con il quale personalizzare lo sfondo dello smartphone senza impatti negativi sulla batteria, sul consumo di dati mobili e nemmeno nelle prestazioni. L'app applica automaticamente lo sfondo approfittando di situazioni specifiche come quando il terminale è in carica, connesso a una rete Wi-Fi oppure è in stato di inattività. L'articolo Walpy applica automaticamente uno sfondo al giorno in ...

Android Auto in modalità wireless richiederà Android 9.0 sugli smartphone non Pixel : In occasione del CES 2018 di Las Vegas il team di Google ha fornito una dimostrazione di Android Auto in funzione in modalità wireless. Ecco nuovi dettagli L'articolo Android Auto in modalità wireless richiederà Android 9.0 sugli smartphone non Pixel proviene da TuttoAndroid.

Wi-fi - droni e pali intelligenti : l’Autostrada diventa smart : Ci sono i droni che si alzano in volo e sono in grado di monitorare i flussi di traffico, le condizioni meteo e i livelli di inquinamento e attraverso le telecamere verificare di continuo anche lo stato di salute del manto stradale, di ponti e viadotti. pali piazzati a intervalli regolari diffondono il segnale Wi-fi, raccolgono le informazioni dai ...

Smartphone alla guida : le cover per iPhone fatte con lamiere di Auto incidentate : I pericoli dell’utilizzo del cellulare quando si è alla guida sono ben conosciuti da tutti quanti, tanto in Italia quanto all’estero. In Svezia, per esempio, le pene per chi viene sorpreso con il proprio Smartphone in mano mentre si trova al volante sono state ulteriormente inasprite lo scorso febbraio. Gli incidenti, spesso gravissimi, causati da autisti impegnati in qualche tipo di texting, però, non sono purtroppo diminuiti fino a ...

Smart Road - Al via anche in Italia i test per la guida Autonoma : stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge relativo alle Smart Road previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che stabilisce il percorso per l'aggiornamento della rete stradale Italiana. Si tratta dell'attuazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio scorso, dal titolo: "Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida ...

Helix Engine permette di Automatizzare il cambio di profilo delle prestazioni dello smartphone : Helix Engine è un'applicazione che offre all'utente la possibilità di automatizzare il cambio di profilo delle prestazioni del dispositivo mobile. Lo strumento permette di ottimizzare le prestazioni e il consumo energetico dello smartphone in base all'utilizzo dello stesso attraverso dei profili definibili dall'utente. L'articolo Helix Engine permette di automatizzare il cambio di profilo delle prestazioni dello smartphone proviene da ...

Android Auto wireless sarebbe approdato sugli smartphone Google : Google Nexus 5X e Nexus 6P, Google Pixel e Pixel XL, Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, con il software 3.1 ricevono il benestare per Android Auto wireless L'articolo Android Auto wireless sarebbe approdato sugli smartphone Google proviene da TuttoAndroid.