Auto – Nissan LEAF 100% elettrica raggiunge quota 100 000 unità in Europa

Nissan : stop alle Auto diesel in Europa - spazio ai veicoli elettrici : Anche Nissan pare seguire la stessa scia della Toyota e si appresta a porre fine alla produzione delle auto diesel. Negli ultimi anni stanno infatti prendendo piede diversi provvedimenti contro le auto con motore diesel per dare vita a veicoli elettrici che non inquinano l'ambiente e fanno dunque bene all'atmosfera. Il destino dei veicoli diesel sembra dunque essere segnato ed a poco a poco tutte le case automobilistiche stanno aprendo i loro ...

Nissan - Abbandonerà le Auto diesel in Europa : Anche la Nissan pare arrendersi alla crociata europea contro il diesel. Secondo indiscrezioni di stampa provenienti dal Giappone, la Casa di Yokohama avrebbe deciso di abbandonare il mercato delle auto a gasolio del Vecchio Continente alla luce delle normative sempre più stringenti e del crescente impegno aziendale sullo sviluppo delle auto elettriche. Addio graduale. La Nissan non avrebbe ancora fissato un calendario dettagliato, ma ...

Nissan - aprile positivo in Italia : vendite Auto + 25% su anno : Roma, 4 mag. , askanews, Mese di aprile positivo per Nissan in Italia che ha consegnato 4.587 autovetture, con un aumento del 25% rispetto alle 3.669 unità di aprile 2017. Un tasso di crescita ...

Nissan - tre veicoli elettrici all'Auto China 2018 : Roma, 10 apr. , askanews, In occasione del salone Auto China 2018, Nissan mostrerà tre veicoli elettrici che incarnano la visione della mobilità del futuro Nissan Intelligent Mobility e dimostrano l'...

Sogefi - gruppo CIR - - accordo con Renault-Nissan per l'Auto elettrica : Teleborsa, - Sogefi, società di componentistica del gruppo CIR, ha ottenuto da Renault-Nissan un contratto di fornitura di un nuovo collettore di raffreddamento del pack batteria per veicoli elettrici ...

Nuova Nissan Leaf vince premio 'Must Test Drive' di Autotrader : Roma, 3 apr. , askanews, La Nuova Nissan Leaf è tra i vincitori del premio 'Must Test Drive' di Autotrader. Giunto alla sesta edizione, il premio viene assegnato alle nuove auto che meritano un Test ...

Auto - Sogefi fornirà i componenti per le batterie di Renault-Nissan-Mitsubishi : MILANO - Sogefi incassa un importante ordine da parte del gruppo Automobilistico Renault-Nissan, che estende la sua alleanza al marchio Mitsubishi e - dopo anni di partnership industriale e azionaria -...