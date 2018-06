Auto – Il tour europeo di Fiat 500 trionfa agli “NC Awards”

Calcutta : il tour del nuovo disco sarà negli Autogrill : È uscito Evergreen, il terzo album di Calcutta e, per presentarlo ai suoi ammiratori, il cantautore ha organizzato un tour che toccherà delle tappe davvero speciali: gli Autogrill della penisola.I fan potranno incontrare Calcutta mercoledì 30 maggio, dalle ore 19 alle ore 21, nell'Area di Servizio Prenestina Ovest a Gallicano del Lazio (RM) sul tratto A1 Fiano Romano– San Cesareo. Il 1° giugno sempre dalle 19, ...

Calcutta - l’instore tour passa da due Autogrill : Indietro 26 maggio 2018 2018-05-26T14:09:04+00:00 ROMA – È in tutti gli store da ieri, per Bomba Dischi, Evergreen, il terzo album di Calcutta. Per presentarlo, il cantautore – al secolo Edoardo D’Erme – ha organizzato uno speciale instore tour: negli Autogrill. I fan potranno incontrare Calcutta mercoledì 30 maggio, dalle ore 19 alle ore 21, nell’Area […] L'articolo Calcutta, l’instore tour passa da due Autogrill proviene da NewsGo.

L’instore tour di Calcutta per l’album Evergreen in Autogrill : come incontrare il cantAutore : Annunciato l'instore tour di Calcutta per il nuovo album di inediti Evergreen, pubblicato venerdì 25 maggio e disponibile in tutti i negozi di dischi e digital store. Per promuovere l'uscita del disco e presentarlo al pubblico, Calcutta ha pensato ad una location del tutto anomala ma originale per gli eventi firmacopie di Evergreen: l'instore tour di Calcutta, infatti, toccherà gli autogrill! come comunicato attraverso Facebook, nei ...

Tour Auto - tre Peugeot al traguardo" : 'Questi buoni risultati premiano anche il supporto impeccabile della squadra tecnica, posta sotto l'egida di Jean-Pierre Nicolas, ex direttore di Peugeot Sport, che ha trasmesso velocemente un ottimo ...

Ultraleggero è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore d’Autore prima del tour estivo (audio e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Ultraleggero. Il brano sarà in rotazione radiofonica dall'11 maggio e rappresenta il terzo estratto da D'amore e d'autore dopo Dobbiamo fare luce e Fortuna che ci sei scritta per lui da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il brano è stato scritto da Ivano Fossati, che ha deciso di partecipare al nuovo album di Gianni Morandi in virtù dell'amicizia e della stima che li lega da tanti anni. La canzone è un ...

TERRORISMO - 21ENNE GAMBIA : “LANCIA Auto SU FOLLA A NAPOLI”/ Alagie Touray - “non ho accettato l’attentato” : TERRORISMO, migrante del GAMBIA arrestato a Napoli, ultime notizie, progettava un attentato. E' stato fermato nelle scorse ore un africano richiedente asilo politico(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:08:00 GMT)

RUDIMENTAL/ Il collettivo Autore di “These days” pronto al tour mondiale (Che tempo che fa) : La fama del collettivo britannico RUDIMENTAL è stata accresciuta dal successo del singolo These Days. Oggi saranno ospiti di Che tempo che fa in attesa del tour mondiale(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:01:00 GMT)