Auto elettriche | Di Maio d’accordo con Marchionne per l’introduzione di nuovi

Governo Conte - Di Maio propone incentivi per le Auto elettriche. Ecco perché ha ragione : Dopo la gran confusione delle trattative sul nuovo Governo, sembra che siamo arrivati finalmente al momento di fare qualcosa di buono e di concreto. Cominciano subito bene Luigi di Maio come ministro del lavoro e Gianni Girotto, portavoce in Senato per il Movimento 5 stelle e coordinatore del settore energia, con la promozione dei veicoli elettrici in Italia. Per qualche ragione, in Italia siamo sempre indietro un po’ in tutto e i veicoli ...

Nuovi modelli - Auto elettriche e zero debito : Fca vola alto : A Balocco Fiat Chrysler presenta il nuovo piano al 2022, che segna una svolta nella visione industriale del gruppo, sempre più focalizzato sul segmento premium, da cui ottenere margini e profitti ...

Expo della Contea - Auto elettriche ed Ecobonus : incontri e workshop : Expo della Contea: incontri, dimostrazioni e workshop per un nuovo modello di sviluppo, culturale ed economico. Dal 14 al 17 giugno.

MARCHIONNE PUNGE DI MAIO - “NON USA FIAT”/ Video - Governo con Fca sulle Auto elettriche : "Investimenti insieme" : MARCHIONNE PUNGE Di MAIO: "non usa Fiat". Governo M5s-Lega con Fca sul capitolo auto elettriche, "investimenti insieme" commenta il ministro al Lavoro.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)

BP entra nel business Auto elettriche. Colosso petrolifero farà pieno di energia in 5 minuti : LONDRA - Nei distributori di carburanti della BP - il Colosso britannico, sesto al mondo nel settore energetico - potrebbero presto spuntare anche le corsie per le auto elettriche, in grado di fare...

FCA - Jeep lancerà 10 nuovi modelli. Alfa punta su Auto elettriche : Teleborsa, - Jeep dirà presto addio ai motori diesel in Europa . Lo ha affermato il responsabile del brand Mike Manley al Capital Markets Day di FCA, aggiungendo che Jeep lancerà 10 nuovi modelli, 2 ...

FCA - Jeep lancerà 10 nuovi modelli. Alfa punta su Auto elettriche : Jeep dirà presto addio ai motori diesel in Europa . Lo ha affermato il responsabile del brand Mike Manley al Capital Markets Day di FCA , aggiungendo che Jeep lancerà 10 nuovi modelli, 2 modelli all'...

Fca : Alfa Romeo punta su Auto elettriche - 7 modelli fino al 2022 : Balocco , Vercelli, , 1 giu. , askanews, 'Lanceremo 7 nuove Alfa con diversi modelli di elettrificazione, che copriranno le diverse esigenze a seconda dei paesi'. Lo ha affermato il responsabile dei ...

VVF Umbria . Seminario per conoscere le nuove tecnologie presenti a bordo delle Auto elettriche : UMWEB, Perugia. Nei giorni 28 e 29 maggio 2018, a Perugia, si è svolto un Seminario organizzato dalla Direzione Regionale VVF Umbria per conoscere da vicino le nuove tecnologie presenti a bordo delle ...

Auto elettriche - nel mondo sono oltre 3 milioni - : Più di un milione di unità sono state vendute nel 2017. A dirlo è l'Agenzia internazionale dell'energia , Iea, secondo la quale il dato fa registrare una crescita del 54% rispetto al 2016

Enel con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida per Auto elettriche entro 2019 : ROMA - Enel, attraverso la divisione di servizi energetici avanzati Enel X, E Ionity, joint venture fra BMW, Daimler, Ford e il Gruppo Volkswagen , tramite Porsche e Audi, , hanno siglato un accordo ...

Auto elettriche : Italia maglia nera nel mondo per le vendite : Italia in controtendenza rispetto al resto del mondo dove aumentano nettamente le vendite di Auto elettriche o ibride raggiungendo solo nel 2017 quota 1,2 milioni, circa il 57% in più. Il nostro paese invece è in ritardo e in questo mercato vale ...

Fiera Campionaria di Padova : Auto elettriche? Servono più incentivi e agevolazioni fiscali : “Dopo due anni di Electric Mobility Show in Campionaria, vogliamo dar vita a un Salone Autonomo dei motori elettrici”. L’intenzione è stata espressa ieri dal direttore commerciale della Fiera di Padova Gianfilippo Panazzolo alla conferenza su mobilità elettrica e Formula E condotta dal giornalista Dario Bolognesi, che alla Campionaria di Padova ha visto come ospite il giornalista – editore argentino Marcelo Padin (originario di ...

Rolls-Royce - Dal 2040 solo Auto elettriche : L'elettrificazione coinvolgerà tutti i costruttori a livello globale, Rolls-Royce compresa. Per adeguarsi alle future normative anti inquinamento anche la Casa britannica ha pianificato investimenti che la porteranno a offrire entro 10 anni il suo primo modello a zero emissioni, per poi trasformare nei prossimi vent'anni tutta la propria gamma in full-electric.I V12 resteranno il più a lungo possibile. Entro il 2040 tutte le lussuose vetture ...