Autista di carro funebre con salma a bordo muore al volante e uccide una ragazza che

Novara - Autista di carro funebre con salma a bordo muore al volante e uccide una ragazza a piedi : Tragico incidente a Galliate, in provincia di Novara. Una ragazza di 22 anni è morta investita da un carro funebre. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via Varallino. Il ...

Autista di carro funebre con salma a bordo muore al volante e uccide una ragazza a piedi : Tragico incidente a Galliate, in provincia di Novara. Una ragazza di 22 anni è morta investita da un carro funebre. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via...

Galliate. Ventenne muore investita dall’Autista di un carro funebre : Tragedia a Galliate (Novara) dove una ragazza di 22 anni è morta investita da un carro funebre il cui conducente era stato

Novara - Autista di carro funebre con salma a bordo muore al volante e uccide una ragazza a piedi : Tragico incidente a Galliate, in provincia di Novara. Una ragazza di 22 anni è morta investita da un carro funebre. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via...

Novara - Autista di carro funebre muore al volante. L'auto sbanda e uccide una 22enne : E' successo stamane a Galliate. Il mezzo impazzito perché il conducente era morto ha travolto la ragazza