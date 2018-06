Audio e testo SuperMartina di Lorenzo Fragola feat Gazzelle | il nuovo singolo per

optimaitalia

(Di martedì 5 giugno 2018)diè ilestratto dall'album Bengala. Il cantautore siciliano torna in radio da venerdì 8 giugno con unbrano, perfetto per l'estate: è conche si appresta a scalare le classifiche, una canzone frizzante e allegra realizzata in collaborazione conè un brano spensierato e divertente.lo descrive come il più “happy” del disco. L'idea della collaborazione conè nata a Roma nel 2017, in estate. I due hanno dato vita ad una jam session improvvisata dalla quale è nata, in modo inaspettato, la canzone.A proposito diracconta: “E' nata in una jam improvvisata: ho conosciutotramite Federico Nardelli, produttore del brano, ci siamo trovati fin da subito in sintonia e abbiamo scritto questo pezzo in un solo ...