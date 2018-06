Audi Q8 | il suv-coupé di lusso che non ti aspetti | design e tecnologia top – FOTO

Audi e-tron - Test al Ring per la Suv elettrica : Con l'obiettivo di arrivare a vendere, entro il 2025, almeno un veicolo elettrico ogni tre, l'Audi si appresta a inaugurare la propria strategia a zero emissioni lanciando la sua prima Suv a elettroni, la e-tron. La capostipite della nuova generazione di EV è stata già mostrata in diverse occasioni in veste definitiva con una livrea estremamente particolare: abbandonate le camuffature dei primi prototipi, la Casa dei Quattro Anelli ha applicato ...

Audi Q5 L - La Suv si allunga per la Cina : Seguendo una tendenza ormai radicata sul mercato cinese, l'Audi ha deciso di realizzare espressamente per questo mercato una versione a passo lungo della Q5, che debutta al Salone di Pechino con la denominazione Q5 L. Sarà assemblata localmente grazie alla joint-venture con la FAW. 11 centimetri extra. Derivata dalla nuova generazione della Q5, la versione L aggiunge 88 mm di lunghezza alla carrozzeria standard, tutti concentrati nel passo, ...

Audi Q8 - Primi teaser della Suv : L'Audi ha pubblicato sui propri social una serie di teaser pensati per anticipare le linee distintive di un modello che debutterà nelle prossime settimane: potrebbe trattarsi della versione di produzione della Q8. A giudicare dalle informazioni rilasciate dalla Casa insieme al video e alle foto, la Suv non debutterà al Salone di Pechino e per vederla in carne e ossa servirà attendere ancora qualche settimana. Come la concept. Per il momento da ...

Audi E-tron - parte la prevendita del Suv elettrico : Cifra che non dà ancora accesso a una scheda tecnica definitiva ma che non ha certo inibito i preordini: oltre 6 mila nel mondo, di cui 3700 nella sola Norvegia. Tuttavia Audi ha già annunciato che ...

Ecco il Suv e-Tron - la prima Audi elettrica : ... in linea con i tempi e l'aspettativa generata da questo modello, visto che oltre 6mila clienti nel mondo l'anno già opzionata, con 3.700 prenotazioni nella sola Norvegia". La e-Tron sarà la prima ...

e-tron - la prima Audi elettrica è un maxi Suv : come ordinarla subito : Nel mondo ne hanno già prenotate più di 6.000; 3.700 solo in Norvegia. È la e-tron, la prima auto a trazione elettrica al 100 per cento, ordinabile anche in Italia a partire dal GP di Formula E di Roma. Non si conoscono ancora con precisione tutte le sue caratteristiche, ma anche grazie a questo velo di mistero diventa difficile restistere al fascino di possedere l’auto candidata a trasformarsi in uno status symbol. In realtà la e-tron sta già ...