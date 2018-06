Audi Q8 - il super-SUV è qui tra lusso e hi-tech : Nello scenografico evento di presentazione a Shenzhen, considerata la Silicon Valley della Cina, vip e giornalisti arrivati da tutto il mondo hanno scoperto i carattere, decisamente personale, del ...

Juventus-Milan - la Supercoppa si giocherà in Arabia SAudita a gennaio 2019 : La Supercoppa italiana si svolgerà per i prossimi tre anni in Arabia Saudita in gennaio. Oggi la sottoscrizione dell'intesa tra la Lega serie A e il ministro dello Sport dell'Arabia Saudita, Turki...

Audio e testo SuperMartina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle - il nuovo singolo per l’estate : SuperMartina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle è il nuovo singolo estratto dall'album Bengala. Il cantautore siciliano torna in radio da venerdì 8 giugno con un nuovo brano, perfetto per l'estate: è con SuperMartina che si appresta a scalare le classifiche, una canzone frizzante e allegra realizzata in collaborazione con Gazzelle. SuperMartina è un brano spensierato e divertente. Lorenzo Fragola lo descrive come il più “happy” del disco. ...

Supercoppa Italiana 2019 in Arabia SAudita/ Juventus e Milan si sfideranno negli Emirati Arabi a gennaio : Juventus e Milan si sfideranno in Arabia Saudita nella prossima Supercoppa Italiana. La gara verrà disputata il 13 gennaio, la decisione è stata ratificata nell'assemblea di Lega di Serie A(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:55:00 GMT)

Supercoppa - Juve-Milan si gioca in Arabia SAudita a gennaio : L'advisor dell'intesa è la società inglese Awe Sport International gestita dall'italianissimo Romy Gai.I club dovrebbero incassare circa 3 milioni a testa, il vecchio contratto valeva 4 milioni a ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan si gioca in Arabia SAudita a gennaio : Non sarà la Supercoppa ad aprire la prossima stagione del calcio italiano. Il campionato 2018/2019, infatti, non sarà anticipato dalla consueta sfida che mette in palio il primo trionfo stagionale tra ...

Donatella Rettore/ "Ho tradito mio marito ClAudio Rego - ma lui superava sempre tutti" : Donatella Rettore, in un'intervista al settimanale Nuovo, ha toccato vari argomenti della sua vita privata e musicale. Nel suo passato anche dei tradimenti al marito Claudio Rego(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:30:00 GMT)

Skoda Superb<br> - Proseguono i collAudi per il restyling : Un prototipo modificato della Skoda Superb è stato fotografato durante alcuni collaudi sulle Alpi. Il restyling dell'ammiraglia è ormai vicino al debutto, che potrebbe avvenire già entro la fine del 2018, ma le immagini potrebbero rivelare qualcosa in più sul conto della vettura.Poche camuffature. In base agli adesivi presenti sulla coda la Superb delle immagini dovrebbe essere impegnata in alcuni test di affaticamento dell'impianto frenante. ...

Italia-Arabia SAudita 2-1 - buona la prima per Mancini : Balotelli è sempre SuperMario - la nuova Nazionale è già trascinata dal talento escluso dai vecchi senatori [FOTO e VIDEO] : 1/14 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Italia-Arabia SAudita - che gol di Balotelli! SuperMario si riprende la Nazionale con una rete fantastica [VIDEO] : Il gol di Balotelli sblocca Italia-Arabia Saudita: al ritorno in Nazionale, SuperMario va subito in rete con una conclusione da fuori area Passo felpato, finta di corpo e destro secco: bastano 20 minuti a Mario Balotelli per andare subito in gol e sbloccare l’amichevole tra Italia e Arabia Saudita. L’attaccante ex Milan e Inter, tornato in Nazionale dopo 4 anni di assenza, ha aperto le marcature della nuova Italia targata Roberto ...

Italia-Arabia SAudita 1-0 LIVE - fenomeno Balotelli : gol fantastico di SuperMario [VIDEO] : Italia-Arabia Saudita – Al via il nuovo progetto della Nazionale di calcio, l’Italia in campo contro l’Arabia Saudita con Roberto Mancini in panchina, l’esordio sulla panchina azzurra con importanti scelte, finalmente coraggiose e corrette dal punto di vista tecnico. Mancini opta finalmente per un cambio generazionale che sembrava scontato già da un paio d’anni, inserendo molti calciatori di talento nel suo primo 11 iniziale in azzurro. ...

Vanessa Incontrada super star Rai : le fiction con lei protagonista sbancano all’Auditel : La stampa l’ha già eletta Miss fiction. Perché dove non arriva Beppe Fiorello, c’è Vanessa Incontrada. L’attrice nata a Barcellona e ora residente a Follonica è diventata il volto di punta degli sceneggiati di mamma Rai. Solo negli ultimi ventiquattro mesi è stata la protagonista di ben quattro progetti: Non dirlo al mio capo e La classe degli asini andati in onda nel 2016, Scomparsa nel 2017, Il capitano Maria tutt’ora ...

Sanremo - sarà Baglioni bis. Ma a super ClAudio non bastano 650mila euro : Viale Mazzini apre le danze per il prossimo Sanremo. E il là all?orchestra lo dà il direttore generale. Secondo Mario Orfeo ci sono ottime possibilità che si vada incontro...

Sanremo - sarà Baglioni bis. Ma a super ClAudio non bastano 650mila euro : Viale Mazzini apre le danze per il prossimo Sanremo . E il là all'orchestra lo dà il direttore generale. Secondo Mario Orfeo ci sono ottime possibilità che si vada incontro a un Baglioni bis , nella ...