Atletica – Meucci | Fassinotti e Pedroso tra i big di Oslo

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Giovedì 7 giugno la capitale norvegese ospita la quinta tappa della IAAF Diamond League.sui 10000 metri, alto connei 400hsNEL TEMPIO – Ail campione europeo di maratona Danielerientra in pista in un meeting della Lega dei Diamanti. L’ingegnere toscano dell’Esercito, pronto a riscattarsi dopo il secondo posto ai Campionati Italiani di Ferrara (28:38.94), torna a gareggiare nel massimo circuito a cinque anni dall’esperienza del Prefontaine di Eugene. Un autentico europeo anticipato, a due mesi da Berlino, dove l’azzurro affronterà il primatista continentale di maratona, il norvegese Sondre Nordstad Moen, il recordman under 23 dei 21,097 km Julien Wanders, e altri candidati alla rassegna continentale come il numero 1 tedesco di maratona Arne Gabius e il britannico Vernon. 13:55 il passaggio previsto ai 5000 ...