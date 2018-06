Athletic Bilbao | ufficiale l’acquisto di Dani Garcia

Probabili Formazioni Athletic Bilbao-Levante - La Liga 23-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Athletic Bilbao-Levante , La Liga 2017/2018, 34^ Giornata ore 21.00: analisi e pronostico della partita. Lunedì sera Athletic Bilbao e Levante chiuderanno la trentaquattresima giornata de La Liga . Proseguire con risultati positivi fino al termine della stagione nonostante l’addio alla qualificazione in Europa League. Questo è l’obbiettivo dell’allenatore dei baschi José Ziganda, che hanno ...

Probabili formazioni Real Madrid – Athletic Bilbao - 33^ Giornata Liga 18-4-18 : Al Santiago Bernabeu, il Real Madrid vuole continuare a sperare nel secondo posto, ospitando un Athletic Bilbao, autore di una stagione deludente in campionato. I blancos hanno vinto, con qualche sofferenza di troppo, a Malaga per 2-1, sul campo dell’ultima in classifica. Gli uomini di Zidane torneranno nel proprio stadio, esattamente 7 giorni dopo l’incredibile partita contro la Juve di Allegri, dove ha passato il turno ...