Atac | Non è prevista alcuna riduzione di organico nel Piano Concordatario

Bus Atac a fuoco a Roma - la denuncia di un'autista : Non c'è manutenzione e i colleghi non segnalano per paura : 'Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio' . Così un'autista dell' Atac di Roma a Le Iene denuncia il problema delle vetture che guida ...

ROMA TPL - SCIOPERO BUS OGGI : NON COINVOLTA RETE Atac/ Servizio periferia a rischio : orari e linee coinvolte : ROMA, OGGI SCIOPERO bus TPL, a rischio il Servizio in periferia: non COINVOLTA la RETE ATAC. Più di 100 linee sono a rischio “fermo” per 24 ore, come protesta dei lavoratori non stipendiati(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:42:00 GMT)

Roma - bus Atac in fiamme nel centro/ Video - l’autista che ha salvato i passeggeri : “non sono un eroe” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie Video, le reazioni. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:10:00 GMT)

Non solo incidenti e roghi : tutti i numeri della crisi dell'Atac : Autobus vecchi di oltre 10 anni, tram che possono arrivare ai 35. È tutta scritta nei numeri aziendali la crisi che scuote l'Atac, la municipalizzata del trasporto pubblico di proprietà al 100% del Campidoglio. Il bus andato in fiamme nella centralissima via del Tritone è la nona vettura distrutta in circostanze del genere dall'inizio dell'anno. Ma i problemi sono anche altri. Un tram dei tempi di ...

Non solo incidenti e roghi : tutti i numeri della crisi dell'Atac : Autobus vecchi di oltre 10 anni, tram che possono arrivare ai 35. È tutta scritta nei numeri aziendali la crisi che scuote l'Atac, la municipalizzata del trasporto pubblico di proprietà al 100% del ...

"Privatizzare Atac Non può che far aggravare i problemi". Intervista a Stefano Fassina - da Puntocritico.info - : Ha un senso oggi ricostruire la sinistra se si ridefinisce e rivitalizza l'intervento pubblico nell'economia e la funzione dello Stato nazionale, se si riunifica il frammentato mondo del lavoro, se ...

“Non avrete il mio odio”/ Video Amici - Marco Bocci : lettera di Antoine Leiris per la moglie uccisa al BAtaclan : “Non avrete il mio odio”, Video Amici: Marco Bocci legge la lettera di Antoine Leiris per la moglie uccisa al Bataclan. Anche a questa si sono ispirati Ermal Meta e Fabrizio Moro(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:53:00 GMT)

Il soccorso pentastellato all'Atac Non è solo assurdo è masochista : Un'azienda di fatto in default viene difesa dalla politica con la p minuscola. Questa è Atac. La giunta di Virginia Raggi ha deciso di rimandare il referendum per cambiare la situazione a ottobre, ...

Roma - il referendum su Atac Non s'ha da fare : il Campidoglio rinvia tutto : Slitta a Roma la data del referendum che dovrà decidere le sorti di Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico. Il Campidoglio, tramite una nota stampa diffusa oggi, ha deciso di rinviare la consultazione a data...

Metro B Roma : fumo da treno - linea riaperta dopo due ore/ Ultime notizie Atac - Stefano : “Non è stato guasto” : Roma, altro stop Metro B: Ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, guasto a Colosseo? Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:00:00 GMT)

Ferrara : non vogliamo svendere Atac. Allarmismo non giustificato : Ferrara: autobus continuano a camminare per Roma Roma – Di seguito le parole di Paolo Ferrara, capogruppo del M5S in Campidoglio. “C’è stato un Allarmismo ingiustificato. Gli autobus continuano a camminare a Roma e noi stiamo procedendo nella direzione giusta, che è quella di non svendere Atac. Noi vogliamo mantenerla pubblica. La lettera del Mit? E’ un momento di passaggio che porterà a una nuova vita per ...

Atac e la lettera del Ministero : Roma non resterà senza trasporto pubblico - per ora : Atac è fallita? Il Ministero dei trasporti ha revocato la concessione di trasporto pubblico? Nulla di tutto questo. Ha creato un vero panico la lettera che il Ministero dei trasporti ha inviato al comune di Roma a...