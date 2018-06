Atac | Crescita ricavi da ticket 0 | 9%

romadailynews

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma – “Prosegue il trend positivo delle vendite di titoli di viaggio nel 2018. A maggio i volumi venduti sulla retesono aumentati dello 0,6% rispetto al maggio 2017 e idello 0,9%. Particolarmente soddisfacente l’andamento deidei titoli proprietari non inclusi nel sistema Metrebus, cresciuti del 36,1% rispetto al maggio 2017”. E’ quanto si legge in una nota dell’. “I buoni risultati di maggio migliorano la serie positiva iniziata con il 2018. Idei primi cinque mesi dell’anno hanno superato i 113 milioni di euro. Indell’1,1% rispetto ai primi cinque mesi del 2017, centrando sostanzialmente l’obiettivo previsionale di budget. Si segnalano in particolare la buona performance deidei titoli turistici (24, 48, 72 ore e settimanali), che nei cinque mesi considerati sono ...