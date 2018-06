wired

: Asus mette uno schermo al posto del trackpad del pc - SingolaritaTech : Asus mette uno schermo al posto del trackpad del pc - micheleiurillo : Asus mette uno schermo al posto del trackpad del pc -

(Di martedì 5 giugno 2018) Taipei – Lo slogan con cuiha presentato la sua linea di prodotti al Computex di Taipei (qui l’azienda taiwanese gioca in casa) è “the pc still matters”, il pc è ancora importante. E, per rilanciare una categoria di prodotto sempre un po’ in crisi, prova a reinventarsi il metodo di controllo dei notebook, sostituendo il classicocon un display lcd touch: un’idea che circolava da qualche tempo, ma che nessuno ancora aveva avuto l’ardire di realizzare. I top della nuova gamma di notebookpresentati oggi, che fa di produttività, multitasking e collaborazione i propri cavalli di battaglia, sono gli Zenbook Pro, presentati in due nuovi colori: blu e oro rosa. Potete vedere alcune loro immagini nella gallery qui sopra. Creati per videomaker, fotografi e designer 3D, hannoda 14 e da 15,6, con risoluzione 4k uhd, e pesano da 1,6 a 1,8 kg. La loro ...