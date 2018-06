Astronomia | WASP-127b | un esopianeta molto originale | dall’atmosfera limpida e ricca di

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018)è un. E’ uno dei pianeti meno densi mai avvistati ed è ricco di una molteplicità di metalli; non se ne trova uno così tra migliaia osservati. Tenuto d’occhio dal team di studiosi dell’Università di Cambridge e dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie, IAC, in Spagna, le peculiarità di, un gigante gassoso con cieli parzialmente limpidi e forti tracce di metalli nell’atmosfera, sono finite in una ricerca su Astronomy & Astrophysics. Ha un raggio 1,4 volte più esteso di quello di Giove ma ha il 20% della sua massa, orbita in poco più di 4 giorni intorno alla sua stella, ha una temperatura di 1127° C, ma la vera particolarità di– riporta Global Science – è la sua atmosfera: per la prima volta è stata evidenziata la consistente presenza di metalli alcalini come sodio, potassio e litio, contemporaneamente. ...