Astronomia : il Sole “intrappolato” nel Duomo di Firenze - torna l’affascinante fenomeno dello “gnomone” : 1/5 ...

Astronomia : quando tra la Terra e la sonda c’è di mezzo il Sole - nuove soluzioni tecnologiche dall’Università di Bologna : Le sonde spaziali che viaggiano attraverso il nostro sistema solare devono poter dialogare con la Terra, per trasmettere le informazioni raccolte e ricevere aggiornamenti e istruzioni. Non sempre però questa comunicazione è semplice o anche solo possibile, soprattutto quando la sonda con cui vogliamo parlare appare prossima al Sole, vista dalla Terra. In questi casi si parla di “congiunzioni solari”: periodi che, a seconda della traiettoria ...

Astronomia : ecco il destino del Sole : E’ stato ricostruito in un simulazione il destino del Sole: dopo che la nostra stella si sara’ trasformata in una gigante rossa, ingoiando i pianeti piu’ vicini, Terra compresa, diventera’ una nebulosa planetaria, ovvero quell’involucro incandescente di gas in espansione che una stella espelle quando giunge alla fase finale della sua vita. E’ quanto risulta da uno studio pubblicato su Nature Astronomy, ...

Astronomia : “buco” sul Sole proietta particelle cariche verso la Terra - tempesta geomagnetica e aurore in arrivo : Un buco coronale è stato osservato nelle scorse ore sul Sole, e sta generando un’ondata di vento solare diretta proprio verso la Terra. In alto l’immagine UV catturata dal Solar Dynamics Observatory della NASA. Quando le particelle cariche raggiungeranno il nostro pianeta (tra il 19 e il 20 aprile) è possibile che si registri una tempesta geomagnetica classe G-1 e aurore polari. Un buco coronale è un’area nell’atmosfera del Sole dove ...