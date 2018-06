Astorre | grazie a Carabinieri per duro lavoro quotidiano

romadailynews

(Di martedì 5 giugno 2018): 204 anni storia indissolubile Roma – Di seguito la nota di Bruno, senatore del Pd. “Difendere lo Stato e tutelare la sicurezza dei cittadini. Per questi motivi il Re Sabaudo, Vittorio Emanuele I istituì a Torino il ‘Corpo deiReali’. 204 anni di storia non hanno scalfito quel legame indissolubile con il territorio che il Corpo ha ‘costruito’ sin dalle origini, quando era a stretto contatto con la popolazione. Lo dimostrano ancora una volta i numeri: 102 Comandi Provinciali, 536 Comandi Compagnia, 64 Tenenze e ben 5.500 Stazioni.davvero per iled importanteche svolgono ogni giorno”. L'articoloperproviene da RomaDailyNews.