Asta da record | Ferrari 250 GTO | ecco l’automobile più costosa del mondo GALLERY

Atletica integrata : Diego GAstaldi ancora record nei 100 a Nottwil : Diego Gastaldi , Sport No Limits Firenze, conferma di essere in un buon stato di forma.Nella specialità di corsa in carrozzina T53 l'atleta di Velletri porta a casa il terzo record italiano consecutivo nei 100 metri. ...

MotoGP - Mugello 2018. Rossi devAstante al Mugello : 1 : 46.208 - rivivi la sua pole record. VIDEO : Semplicemente favoloso. Valentino Rossi è tornato, e con un giro velocissimo in 1:46.208 ha conquistato la pole position per il GP d'Italia al Mugello . Che sul weekend di Valentino ci ...

Distillati e vini : l'Asta da record per intenditori : Francobolli, monete e opere d'arte per una sera si sono presi una pausa. Giovedì il palcoscenico della Sala Bolaffi di Torino è stato tutto di protagonisti ben più gustosi, ovvero vini pregiati e ...

Modigliani - Asta record da Sotheby’s : 157 milioni di dollari per il nudo censurato : Un quadro di Amedeo Modigliani è diventato il più costoso mai battuto dalla casa d'aste inglese Sotheby's. La tela intitolata "Nu couche", che rappresenta un corpo di donna nudo, dipinta dal grande pittore toscano nel 1917, è stata venduto ieri sera all'asta da Sotheby's a New York per 157,2 milioni di dollari.Continua a leggere

Asta record per il 'tesoro' dei Rockefeller : oltre 800 milioni di dollari : La vendita dell'imponente collezione di arte e altri tesori di Peggy e David Rockefeller ha stabilito un nuovo record mondiale: 828 milioni di dollari . Una cifra che la proietta come la più costosa ...

Christie’s a New York batte ogni record : in una sola Asta incassati 650 milioni di dollari : Da un Picasso battuto per oltre 115 milioni di dollari alle ninfee di Monet per 84. Era stata presentata come l'asta del secolo e non ha tradito le attese, la vendita di capolavori d'arte proposta ieri sera da Christie's a New York, che ha il compito di disperdere le opere della celeberrima collezione appartenuta al banchiere americano David Rockefeller ed alla moglie Peggy.Continua a leggere

Borsa da record : Ferrari - Stm - Astaldi accelerano. Sale Tim : Piazza Affari , incurante dello stallo politico e del rallentamento dell'economia, apre la settimana con un nuovo record da nove anni a questa parte: +0,30% a 24.400 punti. Congiuntura in frenata ma Borse in ascesa sugli altri mercati: Francoforte +0,43%, Madrid +0,4%. ...

Record per "Peace & Love" di Charlie Charles - Sfera EbbAsta e Ghali : ... @Ghali, on May 6, 2018 at 5:01am PDT Il successo della canzone era abbastanza prevedibile, visto che insieme Sfera Ebbasta , 25 anni , e Ghali , 24 , totalizzano oltre 600 milioni di streaming su ...

Asta record per collezione Rockefeller : 8.06 Sono circa 1.600 le opere d'arte messe all'Asta dagli eredi di Rockefeller,miliardario e filantropo morto nel 2017 a 101 anni.La famiglia ha affidato l'Asta a Christie's, che la prossima settimana vi dedicherà tre giorni,con un guadagno stimato intorno al miliardo di dollari. Secondo gli esperti, ci sono alcune tra le più importanti opere d'arte al mondo ancora custodite in una collezione privata, che stavolta vanta pezzi ...

Livorno e il Modigliani da record : base d'Asta da 150 milioni per un'opera di Dedo : Sotheby's pronto a battere l'imponente nudo «Nu couché , sur le c"té gauche, », il quadro che porterà l'artista, morto nel 1920, a infrangere un nuovo record