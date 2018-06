Assisi | pusher autorizzato a pregare in moschea per il Ramadan

ilgiornale

(Di martedì 5 giugno 2018)dal giudice ad andare aindopo l'arresto per spaccio. Il tribunale di Perugia, secondo quanto riporta Umbria24, ha accolto l'istanza di uno spacciatore marocchino per andare adi sera nel centro islamico di Bastia Umbra fino alla fine del.L'uomo è sottoposto all"obbligo di dimora nel comune dicon divieto di uscire da casa nelle ore notturne. Il provvedimento del togato di via XIV Settembre a Perugia, sede del tribunale penale, resterà valido fino al 14 giugno.Nell'istanza presentata dall'avvocato del, Daniela Paccoi, come riportato da PerugiaToday, viene ribadita la fede islamica e l'alta religiosità del marocchino che, a causa delle misura cautelare, non può andare acon gli altri credenti nelladi Bastia Umbra. Il giudice ha accolto la richiesta, autorizzando l'uscita dello spacciatore per la preghiera serale, ...