Assemblea di Lega Serie A Si decide sulla cessione dei diritti tv | Mediapro esclusa

Lega A - convocata Assemblea l’8 giugno su diritti tv : L’assemblea della Lega Serie A è convocata per venerdì 8 giugno 2018 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A a Milano, alle 13.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nell’ordine del giorno: 1. Verifica dei poteri; 2. Comunicazioni del Presidente; 3. Licenza dei diritti audiovisivi perle dirette a pagamento della Serie A sul territorio italiano ...

Diritti tv : il 5 giugno Assemblea di Lega A : Il futuro dei Diritti tv del campionato sarà al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata martedì 5 giugno. Lo annuncia il primo comunicato firmato dal nuovo presidente di Lega Gaetano Miccichè, che si è insediatosi dopo il completamento della governance, e ha scelto un orario più mattiniero (8.30) rispetto a quelli delle assemblee andate in scena durante il commissariamento conclusosi ieri. I Diritti tv saranno rimessi sul ...

Diritti tv : al via l'Assemblea di Lega A : Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A convocata in via d'urgenza con all'ordine del giorno l'elezione delle cariche ancora vacanti , fra cui i quattro consiglieri di Lega e i due federali, , ...

Al via l’Assemblea di Lega Serie A - si decide se proseguire con Mediapro : Ha preso il via, a Milano, l’assemblea della Lega Serie A di calcio. Dopo il rinvio dello scorso martedì, i rappresentanti dei 20 club della massima Serie si sono dati appuntamento a oggi per decidere se proseguire la collaborazione con Mediapro o se rescindere il contratto per la gestione dei diritti tv del periodo 2018-2021. All’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche della Lega. Alla riunione, che si tiene in via ...

Manutencoop - Assemblea dei soci delibera uscita da Legacoop : Manutencoop società Cooperativa esce da Legacoop. Lo ha deliberato l'odierna assemblea dei soci . L'assemblea - si legge in una nota - ha deliberato il recesso da Legacoop che verrà esercitato nei ...

Diritti tv non passa la risoluzione con Mediapro. Assemblea di Lega rinviata a lunedì : MILANO - Ancora caos sui Diritti tv: l'Assemblea della Lega di Serie A ha bocciato la delibera chiesta dal commissario Malagò sulla risoluzione del contratto con Mediapro. Solo 10 dei 15 club presenti ...

Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli

Calcio : ripresa Assemblea Lega Serie A - oggi si decide su diritti tv (2) : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Alla riunione, iniziata intorno alle 8.30, oltre al presidente della ‘Confidustria del Calcio’ Gaetano Miccichè e al commissario straordinario della Lega Giovanni Malagò, sono intervenuti gli esponenti di 16 club. E’ assente, al momento, la rappresentanza della Lazio. La Lega ieri aveva richiesto il parere Legale scritto del professor Toffoletto, incaricato di seguire la questione, ...

Calcio : ripresa Assemblea Lega Serie A - oggi si decide su diritti tv : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – E’ ripresa questa mattina presto l’assemblea della Lega Serie A di Calcio nella sede milanese di via Rosellini. Al centro della discussione, stamane, la questione sui diritti tv: i 17 club della massima Serie – le tre squadre retrocesse non possono esprimersi sulla materia – dovranno decidere se accettare la proposta di Mediapro oppure interrompere il contratto con la società spagnola. ...