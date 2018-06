Asse Salvini-Orbàn

Nasce l'Asse Salvini-Orban : "Così cambieremo l'Europa" : Matteo Salvini e Viktor Orban . I due leader definiti 'populisti' oggi si sono sentiti al telefono. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno da un comizio a Fiumicino. Per Salvini il governo ...

Il cardinale Gualtiero BAssetti avverte Matteo Salvini : 'Gli immigrati non sono un problema di polizia' : 'Leale collaborazione' con il governo giallo-verde ma a due condizioni: che l'Italia non esca dall' Unione europea e che la questione dell 'immigrazione non diventi 'una mera questione di polizia'. In ...

[Il ritratto] Di Maio con il cuore in gola e Salvini in Assetto da calcio. La favola dell'incoronazione della terza Repubblica : Il primo ad arrivare è stato Giovanni Tria, nuovo ministro dell'economia, docente universitario a Tor Vergata, ex consigliere di Brunetta ed ex collaboratore del Foglio. L'ultimo il presidente del ...

Governo - Cottarelli vede Mattarella. Salvini 'Sia il presidente a risolvere l impAsse. Per la Lega voto subito' : E questa mattina Gian Marco Centinaio , capogruppo della Lega al Senato, risponde alla domanda sull'ipotesi di Cottarelli al posto di Paolo Savona al ministero dell'Economia: 'Non funziona così. Noi ...

Governo - Varoufakis contro Mattarella : “Regalo fantastico a Salvini - che pAsserà da difensore della democrazia” : Titolo: “Con la sua scelta da primo ministro, il presidente italiano ha fatto un regalo all’estrema destra”. Catenaccio: “La difesa dello status quo da parte di Sergio Mattarella ha assicurato il successo di politiche razziste e populiste”. Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco e oggi leader del movimento paneuropeo DiEm, interviene sulla crisi politica italiana e firma un pezzo sul britannico Guardian, ...

RAssegna 29.5. Salvini e Di Maio : "Il 2 giugno tutti in piazza - al voto prima possibile" : Il capo politico: 'Non solo Savona: avevamo proposto altri nomi per il ministero dell'Economia'. Il Quirinale: 'Circostanza che non risponde al vero'. Di Battista: 'Sarà Di Maio il candidato premier".

Governo - la pAsseggiata di Salvini a Terni. I sostenitori lo incitano per strada : “Non mollare” : Applausi e selfie per leader Lega, tanta gente in piazza per lui. Matteo Salvini al telefono dice la sua sullo stallo nella formazione del Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte e le parole di Sergio Mattarella L'articolo Governo, la passeggiata di Salvini a Terni. I sostenitori lo incitano per strada: “Non mollare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mattarella "Assediato" per Savona ministro | Salvini : "Al Tesoro un amico di Berlino? No grazie" | Fico : "Lasciare lavorare Colle e premier" : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"SEGUI LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Mattarella "Assediato" per Savona ministro | Salvini : "Al Tesoro un amico di Berlino? No grazie" | Fico : "Lasciare lavorare Colle e premier" : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"SEGUI LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Governo - sulla nomina di Savona Assedio a Mattarella. Salvini : no a un ministro del Tesoro amico dei tedeschi : Giorgia Meloni: «Non cambio idea sull’esecutivo, ma dal Colle ingerenza inaccettabile». Intanto Salvini tira dritto sul nome di Savona all’Economia: «I tedeschi ci insultano e noi dovremmo scegliere un ministro che vada bene a loro? No, grazie!»

Salvini ora teme l’Asse tra Conte e il Quirinale : Oggi Matteo Salvini metterà alla prova Luigi Di Maio. Vuole capire fino a che punto può contare sulla sponda dell’alleato e del premier incaricato che hanno scelto assieme. Giuseppe Conte vedrà entrambi i leader per risolvere il puzzle del governo entro stasera. E decidere soprattutto chi mandare al ministero-cardine dell’Economia attorno al quale ...

Salvini : "L'Europa ci chiede 10 miliardi di nuove tAsse - diciamo no - sarà il governo del sorriso" : Matteo Salvini sperimenta ancora una volta la "diretta dai tetti" per mandare un messaggio ai suoi simpatizzanti e fa capire che questo nuovo metodo comunicativo non verrà abbandonato se il leader della Lega...

RAssegna 21.5. Di Maio e Salvini al Colle per presentare il premier : ecco chi potrebbe essere : Repubblica Politica. Governo, ecco la possibile squadra: Conte premier, Di Maio allo Sviluppo , o al Lavoro, e Salvini all'Interno. Repubblica esteri . Venezuela, Maduro rieletto con quasi 6 milioni di voti. Il ...

Matteo Salvini sotto Assedio - i big di Forza Italia all'attacco contro il governo Lega-M5s : una domenica di fuoco : Alla vigilia dell'infuocato lunedì in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini presenteranno il nome del premier a Sergio Mattarella , a meno di intoppi all'ultimo secondo, , scatta il bombardamento di ...