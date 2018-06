Aspettando i Mondiali di calcio 2018 | dall’attacco alla panchina | William Hill svela il

sportfair

: Aspettando i Mondiali... - Jacop83 : Aspettando i Mondiali... -

(Di martedì 5 giugno 2018) CR7 e Messi in prima linea, Modrić e Kroos a centrocampo, Sergio Ramos in difesa e De Gea tra i pali: questa la formazione dei sogni dei tifosi del Belpaese. Il divertimento continua anche fuori dal campo con la speciale Promo Tifoso sulla Vincente deiIl contorovescia per idiè ormai agli sgoccioli e gli appassionati di ogni angolo del pianeta sono in trepidante attesa di veder scendere in campo i loro idoli. Nonostante il sogno della nazionale azzurra sia stato bruscamente interrotto dSvezia,Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha invitato gli utenti italiani a immaginare il proprio dream team, composto dai giocatori più forti tra quelli che scenderanno in campo in Russia.spagnolo protagonista del dream team; Löw inSecondo i tifosi dello Stivale la difesa perfetta parla spagnolo. La ...