Apple | dipendenza da iPhone | arriva l’app conta-minuti

Apple : in arrivo il software contro la dipendenza da iPhone : Apple vuole che le persone si rendano conto di quanto tempo trascorrono con l’iPhone in mano, così da scongiurare eventuali dipendenze. Alla conferenza annuale degli sviluppatori al via lunedì prossimo, la compagnia di Cupertino dovrebbe svelare una serie strumenti per monitorare le ore e i minuti passati a usare lo smartphone e le singole applicazioni. Lo ha riferito Bloomberg citando una persona informata sui fatti. La novità arriverebbe ...

Ultimi rumors prima dell’uscita di iOS 12 : Apple contro la dipendenza da smartphone : Il weekend ormai cominciato è quello che ci condurrà per mano alla presentazione ufficiale dell'aggiornamento iOS 12, nell'ottica del tanto atteso evento organizzato da Apple per mostrare al mondo le caratteristiche del suo sistema operativo. Come da tradizione, il colosso di Cupertino sta facendo l'impossibile per non far emergere anticipazioni sulle principali caratteristiche del proprio OS pronto all'esordio sul mercato, anche se la vera e ...