Anomalie nel movimento dei corpi celesti al confini del Sistema Solare | scoperta la

meteoweb.eu

: 'Il comune di Milano ha detto che non paga in contanti e non ci sono anomalie. L'unico che ci può dire chi è Li è i… - Rossonerosemper : 'Il comune di Milano ha detto che non paga in contanti e non ci sono anomalie. L'unico che ci può dire chi è Li è i… - PiacenzaSera : nel report di #Arpae tutte le anomalie del clima del 2017 e #Piacenza si distingue per... - granmartello : 'Normalità' è la parola d'ordine all'infittirsi delle anomalie che prendono forma nel panorama sociale e politico I… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Ricercatori dell’università del Colorado, coordinati dall’astrofisico Jacob Fleisig, hanno presento a Denver, al convegno della Società di Astronomia, una nuova teoria in grado di spiegare leneldeiaidel, che venivano considerate “prove” dell’esistenza di un misterioso pianeta (il “Pianeta 9“). La nuova ipotesi è nata da una simulazione creata per spiegare la strana orbita del pianeta nano Sedna, che si trova a circa 12 miliardi di km dalla Terra, così lontano da sembrare separato dal resto del: il piccolo mondo ghiacciato impiega oltre 10mila anni per ruotare intorno al Sole, e segue un’orbita molto ellittica (nel punto più distante dal Sole si trova a 130 miliardi di km dalla stella, mentre nel punto più vicino si mantiene a distanza da Nettuno). La teoria che ...