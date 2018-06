Ancora aumenti per i prezzi del Gpl : Per lo più invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Fa eccezione anche oggi il Gpl . Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ...

Ancora aumenti per i prezzi del Gpl : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Per lo più invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Fa eccezione anche oggi il Gpl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ...

Carburanti - Ancora aumenti nel fine settimana : la 'verde' sfiora 1 - 63 euro : MILANO - E' stato ancora un fine settimana caldo per i prezzi della benzina, in sensibile rialzo nelle ultime giornate a seguito della corsa del petrolio sui mercati internazionali . Sulla rete ...

Benzina e diesel - Ancora aumenti : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Dopo il giro di rialzi del fine settimana, tornano questa mattina a salire anche i big Eni ed Esso, con il Brent ai massimi dal novembre 2014 sopra i 78 dollari al barile e il paniere di greggi Opec, quello più rappresentativo per le importazioni in Italia, vicino ai 75 dollari.Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ed Esso hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di ...

Inflazione : Federdistribuzione - Ancora debole - scongiurare aumenti Iva (2) : (AdnKronos) – I dati Istat delle vendite al dettaglio descrivono un avvio del 2018 col segno meno: “-1,7% nei primi due mesi, con negatività sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari. Una situazione che potrebbe ulteriormente aggravarsi nel caso in cui il futuro Governo non dovesse recuperare le risorse per annullare l’applicazione delle clausole di salvaguardia, che prevedono gli aumenti dell’Iva nei ...