Amici di Maria De Filippi | la tragica razione di Emma eliminata | ' Ho una brutta

Maria De Filippi - ad Amici la battutina in diretta su Alessia Marcuzzi : 'A Mediaset...' : Una stilettata che fa male. Maria De Filippi , durante la semifinale di Amici , non ha risparmiato una battutina indigesta per Alessia Marcuzzi , conduttrice dell' Isola dei famosi travolta dallo ...

Canna gate ad Amici 17 - ecco come ha reagito Maria De Filippi : Il Canna - gate irrompe anche durante la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Nessuno scandalo in corso, solo una battuta di Geppi Cucciari che tira in ballo la padrona di casa parlando di 'E' ...

Amici 17 - volano gli ascolti. Maria De Filippi massacra Fazio : 'Amici 17' cresce negli ascolti e vince la sfida della domenica sera. Il talent show di Maria De Filippi, dalle 21.17 alle 24.18, è stato visto da 4.065.000 italiani per il 21,82% di share, dalle 24.

Amici 2018 - la Finale. Ecco quando va in onda : nuova data per il talent di Maria De Filippi : quando va in onda la Finale di Amici 2018? C’è una nuova data per il talent di Maria De Filippi. Canale 5 ha effettuato un nuovo cambio di programmazione dando ai ragazzi del programma un giorno in più per prepararsi al meglio prima dell’ultima ed importantissima sfida. Chi di loro però alzerà la coppa? Ebbene sì, proprio così, la Finale di Amici 2018 non andrà in onda di domenica sera. Come mai? Perché i vertici Mediaset hanno ...

Irama finalista ad Amici 17 : Maria De Filippi annuncia la data ufficiale : Dopo un niente di fatto ed un’esibizione a quattro con tanto di ospiti, arriva il risultato: Irama finalista ad Amici 17. Adesso è ufficiale. Lo scontro tra Irama e Carmen avviene sul palco della semifinale di Amici 17 al cospetto di professori e giudici mentre i ragazzi a casa possono valutare i concorrenti attraverso il televoto. Irama finalista Amici 17 Proprio quest’ultimo insieme al giudizio dei professori ha dato il primo ...

Amici - l’annuncio di Maria De Filippi che lascia tutti di sasso. È successo durante la semifinale - lo ha detto in diretta : La semifinale di Amici è sinonimo di spettacolo allo stato puro. Con ospiti incredibili, sfide al cardiopalma e sorprese nelle sorprese, come quella che ha riservato Maria De Filippi con un annuncio inaspettato… La prima esibizione è stata quella di Carmen con Gianna Nannini su “Meravigliosa creatura” e “Fenomenale”. L’artista senese porta ancora i segni dell’infortunio recente che la obbliga a ...

Ufficiali i 4 finalisti di Amici di Maria De Filippi dopo l’eliminato in semifinale : le 4 maglie nere per l’ultima puntata : Un concorrente verrà eliminato al termine della semifinale in diretta su Canale 5 domenica 3 giugno e verranno resi noti i 4 finalisti di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice spiega il meccanismo della puntata che si chiuderà obbligatoriamente con l'addio di un concorrente per una finale a quattro. La prima fase della semifinale prevede che ogni concorrente si esibisca, per un totale di 5 esibizioni consecutive. Al termine delle ...

Fiorella Mannoia ad Amici 17 - Carlo Di Francesco imbarazzato : la domanda scomoda di Maria De Filippi : Fiorella Mannoia ad Amici 17: Maria De Filippi stuzzica Carlo Di Francesco Fiorella Mannoia è tornata ad Amici. Durante la semifinale della diciassettesima edizione del talent show la cantante si è esibita con Einar, giovane allievo della Squadra Blu. Dopo la performance – che è stata parecchio applaudita dal pubblico – Maria De Filippi ha […] L'articolo Fiorella Mannoia ad Amici 17, Carlo Di Francesco imbarazzato: la domanda ...

Ufficiale la data della finale di Amici 2018 annunciata da Maria De Filippi : La data della finale di Amici 2018 è finalmente Ufficiale. L'annuncio arriva in semifinale, con una Maria De Filippi che finalmente scioglie le riserve sulla puntata conclusiva di questa complessa tornata del talent di Canale 5. I ragazzi si sfideranno per la vittoria nella serata dell'11 giugno, rovesciando ogni pronostico della vigilia con conferme non pervenute per la data 10 e per il 9, che mai hanno trovato l'ufficialità da parte della ...

Amici - tensione allo show di Maria De Filippi : a poche ore dalla semifinale - il clamoroso mistero : A poche ore dalla semifinale di Amici di Maria De Filippi cresce l'attesa. E il mistero. Già, perché si sa che a differenza delle precedenti puntate del serale, dove i concorrenti erano raggruppati ...