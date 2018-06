Ambiente | l’Artico come il Mediterraneo | allarme microplastiche

meteoweb.eu

: Riunione insediamento Comitato scientifico per l’Artico, tutte le info - CronacaTorino : Riunione insediamento Comitato scientifico per l’Artico, tutte le info - VvSylvia : RT @Bruschi_P: L'Artico è pieno di microplastiche: 12.000 particelle per litro -

(Di martedì 5 giugno 2018) In Artico la presenza in acqua diè di 2,4 particelle al metro cubo: lo ha rilevato un recente studio effettuato in Artico dall’Ismar, Istituto di Scienze Marine del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), davanti alle coste della Groenlandia, i cui risultati sono stati anticipati nel corso di ‘FATTI di plastica, verso nuove soluzioni sostenibili per l’’, evento organizzato dal Cnr in collaborazione con l’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia presso la Casa dell’Architettura – Acquario Romano, in occasione della Giornata Mondiale dell’2018. “Questi dati sono unici: sono pochi gli studi effettuati in Artico e confermano la teoria che oltre alle 5 isole oceaniche di accumulo ce ne sia una sesta appunto localizzata in Artico,” ha spiegato Francesca ...