Ambiente | Costa | “Voglio rendere il Ministero Plastic Free”

Ambiente - Ministro Costa : “Porterò persone di mia assoluta fiducia. Ce ne sono di cose da fare” : “Porterò persone di mia assoluta fiducia. Ce ne sono di cose da fare“, “voglio lavorare per ridurre la produzione dei rifiuti“: lo ha dichiarato il neo Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista al Corriere. Costa ha anche raccontato la sua esperienza nella Terra dei Fuochi: “Non ci siamo basati sui collaboratori di giustizia, trovavamo le discariche partendo dalla Costante dei campi ...

Giornata dell’Ambiente - il neoministro Costa : incentiveremo la riduzione dell’uso della plastica : “Attivero’ ogni possibile programma perche’ nel lungo periodo la produzione dei rifiuti in plastica in Italia venga drasticamente ridotta“: lo ha dichiarato il neo-ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista a Repubblica, in occasione e in riferimento alla Giornata dell’Ambiente che si celebra oggi. “Coinvolgero’ gli enti e la societa’ civile: scuole, comitati gruppi di ...

Le priorità del neo ministro dell'Ambiente Sergio Costa : ... garantire occupazione e formazione di qualità; affermare modelli sostenibili di produzione e consumo , "dematerializzare l'economia promuovendo meccanismi di economia circolare", . E proprio l'...

Ambiente e generali - per Realacci la nomina di Costa il punto non è la repressione delle ecomafie ma le politiche : Non a caso gli ambientalisti e imprenditori più progressisti sono ormai uniti in un appello comune: l'economia verde italiana è ostacolata da una normativa 'ottusa e miope' che impastoia quelle ...

Il napoletano Sergio Costa al Ministero dell’Ambiente - Lopa : “La tutela e la salvaguardia del nostro Ambiente è soprattutto dimensione identitaria di una Nazione” : A nome di tutta la Consulta Nazionale dell’Agricoltura e del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare e Turismo, auguro un buon lavoro al neo Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Con questa nomina è stato premiato l’impegno e la vicinanza al territorio. Un incarico importante per il Generale della Forestale con cui in questi anni abbiamo condiviso importanti iniziative di salvaguardia e tutela del territorio. Sono certo che saprà ...

Ambiente - Costa : “Bisogna portare l’Italia verso la sostenibilità” : “Essere parte di questo governo, del governo del cambiamento, è insieme un grande onore e un onere. Ne sento tutta la responsabilità. Il mio primo pensiero è alla Terra dei Fuochi e a tutte le terre dei fuochi in Italia”. Lo dichiara Sergio Costa, ministro dell’Ambiente del governo Conte, in un post rilanciato dal Blog delle Stelle. “Finalmente, dopo una vita trascorsa a denunciare problemi, è arrivato il momento di ...

Sergio Costa all’Ambiente - una nomina debole in ottica rinnovabili? Presto per dirlo : Non ci sono stati molti commenti – in effetti quasi nessuno – sulla nomina di Sergio Costa come ministro dell’Ambiente nel governo M5s-Lega. Questo è abbastanza normale – il ministero dell’Ambiente – più esattamente il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (MATTM) è un ministero con pochissimi poteri, principalmente dedicato a una vaga azione di “tutela” di varie cose. Nato nel 1983, al tempo del governo Craxi, ...

Chi è Sergio Costa - il nuovo ministro dell’Ambiente del governo M5s-Lega : Napoletano, classe 1959, laureato in Scienze Agrarie, con un master in diritto dell'Ambiente ed ex comandante regionale del Corpo Forestale fino al suo scioglimento, ecco chi è il generale Sergio Costa, il nuovo ministro dell'Ambiente del governo M5s-Lega già proposto da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale.Continua a leggere

Ambiente - Greenpeace : Costa convochi le associazioni per fare il punto : “Sergio Costa ha un’ottima reputazione. Come associazione ambientalista collaboreremo, come sempre, con tutti i ministri e speriamo di poterlo fare anche con lui, così come speriamo che convochi presto le associazioni per fare il punto dell’agenda e sentire da noi quali sono le priorità“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, in riferimento alla nomina di Sergio ...

Ambiente - WWF Italia : Costa è la persona giusta al posto giusto : “L’impegno sulla Terra dei Fuochi, le attività svolte nel Corpo Forestale dello Stato prima e ora nei carabinieri, ci hanno visto lavorare insieme negli ultimi anni: Sergio Costa è finalmente la persona giusta al posto giusto. Siamo contenti di questa nomina e gli auguriamo buon lavoro“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia, in riferimento alla nomina di Sergio Costa al Ministero ...

Il nuovo ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha guidato l'indagine sulla Terra dei Fuochi : Sergio Costa è nato a Napoli nel 1959. Si è laureato in Scienze Agrarie, con un master in Diritto dell'ambiente. Entrato nel Corpo Forestale, ne è diventato comandante regionale in Campania. Ed è in questo ruolo che all'inizio del Duemila ha guidato la sua indagine più famosa: quella sui rifiuti tossici inTerrati dal clan dei Casalesi nella cosiddetta Terra dei Fuochi, la piana agricola del Casertano al confine ...

Chi è Sergio Costa : dalla Terra dei Fuochi al Ministero dell’Ambiente : Sergio Costa è il nuovo Ministro dell’Ambiente: a indicare il suo nome per il dicastero di via Cristoforo Colombo era stato Luigi Di Maio già lo scorso febbraio. Generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri e comandante della Regione Campania dei Carabinieri Forestali, Sergio Costa, classe 1959, è laureato in Scienze Agrarie con un master in Diritto dell’Ambiente. Ha contribuito a svelare la vicenda della Terra dei Fuochi nel ...

Sergio Costa - chi è il nuovo ministro dell'Ambiente : È Sergio Costa, il generale che ha contribuito a scoprire la Terra dei Fuochi, il nuovo ministro dell'Ambiente. Una scelta tutta targata Cinque Stelle perché