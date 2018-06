: Amb.Tunisia:parole Salvini? Caso chiuso - NotizieIN : Amb.Tunisia:parole Salvini? Caso chiuso - TelevideoRai101 : Amb.Tunisia:parole Salvini? Caso chiuso - CyberNewsH24 : #News #Amb.Tunisia:parole Salvini? Caso chiuso -

"La mia reazione e quella delle autorità tunisine è stata di stupore per questa dichiarazione sopra le righe. L'ho espressa alla Farnesina, so che il mio omologo a Tunisi è stato ricevuto per chiarimenti.Ormai è un capitolo" Lo dice a Repubblica l'ambasciatore tunisino a Roma, Moez Sinaoui, suldelledel ministro dell'Interno, ("Laesporta spesso galeotti"). "Ci hanno detto che ledisono state prese fuori contesto. Ciò che unisce all'Italia è più importante di ogni polemica, Ottima cooperazione".(Di martedì 5 giugno 2018)