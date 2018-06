Amanda Lear asfalta Barbara D’Urso e Simona Izzo!

Amanda Lear risponde a Simona Izzo : ‘Non la conosco’ : Nella casa del Grande Fratello Vip Simona Izzo parlando di Amanda Lear aveva rivelato: “Era un uomo, è un bellissimo transgender”, ribadendo poi a Domenica Live: “[…] Io non ho conosciuto personalmente Dalì ma ho letto la sua biografia. L’ho scoperto da lì. Dalì ha amato Amanda Lear sia nella sua prima fase che nella seconda. Lei ha smentito? No, perché dovrebbe farlo”. Ora, a distanza di qualche mese, la ...

Amanda Lear : «Dalì e Bowie mi hanno insegnato a non fidarmi di nessuno» - : Ma gli spettacoli che hai interpretato in Francia? Non li porti da noi? Mi sembrano siano andati bene, no? Sì, il primo ha avuto un grande successo e l'ho recitato per tre anni di fila a Parigi. ...

Che fine ha fatto Amanda Lear : Favolosa e unica, Amanda Lear continua ad essere uno dei personaggi più controversi e amati di sempre. Della sua vita si sa poco e niente, soprattutto per quanto riguarda le origini. I suoi genitori si separarono quando era piccolissima e Amanda venne cresciuta a Nizza dalla madre, per il resto le informazioni rilasciate dalla cantane e diffuse dai media sono piuttosto discordanti. Per alcuni sarebbe ad Hong Kong, per altri in Svizzera. ...

