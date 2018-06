All' ospedale San Camillo di Roma un uomo ha rubato lo smartphone a una donna che stava

Usa - ex presidente George H. W. Bush dimesso dAll’ospedale : Usa, ex presidente George H. W. Bush dimesso dall’ospedale Usa, ex presidente George H. W. Bush dimesso dall’ospedale Continua a leggere L'articolo Usa, ex presidente George H. W. Bush dimesso dall’ospedale proviene da NewsGo.

Brindisi. L’arcivescovo cade da cavAllo durante la processione : in ospedale : Momenti di paura per il vescovo di Brindisi e Ostuni, scivolato a terra da cavallo durante la processione del Corpus Domini. Ha riportato fratture alle costole e traumi contusivi ed ora è ricoverato in ospedale.Continua a leggere

Albenga - scontro tra auto e furgoncino del comune : un ferito All'ospedale Santa Corona : Si è verificato questa mattina un incidente in via dell'Agricoltura ad Albenga. Lo scontro è avvenuto tra una macchina ed un furgoncino del comune. Sul posto immediato intervento dei soccorritori che ...

Sono tornate a casa le gemelline separate All'ospedale di Bergamo : stanno bene : "Saremo capaci di affrontare questa prova?", hanno chiesto Claudia e Federico a un sacerdote di Cremona. La donna aveva appena scoperto che le bimbe che portava in grembo erano unite e aveva rifiutato ...

Codacons : degrado All’Ospedale San Paolo di Milano - tra macerie e cumuli di rifiuti : “degrado inaccettabile. Questo è quello che viene in mente guardando le immagine che documentano lo stato dell’Ospedale San Paolo di Milano. macerie, muri caduti a pezzi, sporcizia a cento metri di distanza da dove vengono curati i malati“: riporta in una nota il Codacons. “10 anni di lavori e 7,5 milioni di euro pubblici stanziati da fine 2008 (a cui si sono aggiunti ulteriori 5,5 milioni di euro stanziati un anno fa) ...

Scattano le ferie per il personale - All’ospedale pediatrico operazioni rinviate a settembre : Polemiche a Genova dopo che alcuni genitori di bimbi che dovevano essere operati sono stati informati che l'intervento era stato spostato in autunno per mancanza di medici e infermieri. Almeno cinquanta le operazioni rinviate, tutta colpa di una mancate assunzioni e ritardi nei risultati del concorso già svolto.Continua a leggere

Sir Alex Ferguson migliora : è stato dimesso dAll'ospedale : Sir Alex Ferguson migliora. E i tifosi del Manchester Utd - ma non solo - possono rallegrarsi per l'evoluzione positiva delle sue condizioni di salute. A meno di un mese dall'emorragia cerebrale che l'...

Schianto a Vignola - due bimbi All'ospedale : Anche una neonata e un piccolo di 2 anni tra i sei feriti nello scontro sulla Pedemontana a Vignola. Un'invasione di corsia causa dell'incidente

Vasco Rossi - tutto pronto per la prima data a Torino. Claudio Golinelli è uscito dAll'ospedale : 'Sono ancora qua - eh già' - VIDEO : Ad accompagnare il post, un VIDEO nel quale Golinelli, citando una delle hit più recenti di Vasco, dice: "Uè, sembrava la fine del mondo... Ma sono ancora qua, eh già!". Non è dato sapere, al momento,...

Genova - volantini anti-aborto All'ospedale Villa Scassi/ Ultime notizie : Asl 3 li rimuove : Genova, volantini anti-aborto all'ospedale Villa Scassi. La denuncia di Gianni Pastorino. Asl 3 li rimuove e annuncia di volersi tutelare nelle sedi opportune. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 19:36:00 GMT)

A Mestre - i residenti : 'Degrado - baby gang e spaccio All'ex ospedale' : Nell'ex Umberto I gli abitanti costretti a convivere da 10 anni con il 'buco nero. 'Anche il parco ormai è stato abbandonato'

Ambra Angiolini incinta? Visita in ospedale con Max Allegri : «Verso il reparto di ostetricia» : MILANO ? Un bacio fra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri prima della Visita in ospedale. L?ex stellina di ?Non è la Rai?, oggi affermata attrice è...