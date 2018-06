Alle 18 seguiamo in diretta la presentazione dell' Anno 2 di Destiny 2 e dell' espansione

eurogamer

(Di martedì 5 giugno 2018) Il franchise dinon è di certo da buttare ma Bungie e Activision non hsempre saputo gestire al meglio una IP così importante e dambizioni e potenziale incredibili. Il supporto e le decisioni prese con2 sono un emblema di come una base molto interessante e sotto tanti aspetti più solida rispetto al primo gioco possa rischiare di andare sprecata se non si ascolta con attenzione il feedbacka community.In questo senso il reveal di questa sera sarà molto importante e anche per questo motivo lo seguiremo in. Sarà l'occasione per scoprire quello che sarà l'2 di2 e per nuovi dettagli sull'"Forsaken".Appuntamento a partire d18:00 in compagnia di Legolastef90 sul nostro canale ufficiale di Twitch, ma anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.Read more…