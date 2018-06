Allarme badanti | un milione lavora in nero

quotidiano

: RT @24notizieItalia: Lavoro, allarme badanti in nero: sono un milione - VicinanzaG : RT @24notizieItalia: Lavoro, allarme badanti in nero: sono un milione - VicinanzaG : RT @ansa_it: Allarme badanti in nero, sono 1 milione - evicennati : Allarme badanti in nero, sono un milione -

(Di martedì 5 giugno 2018) I dati diffusi da Confcooperative. In dieci anni le risorse erogate dai Comuni per il welfare sono salite del 20,7%, ma la spesa media annuale procapite nell'ultimo biennio preso in esame , 2013-2015, ...