Alitalia - Riggio - ENAC - contrario alla rinazionalizzazione : Vito Riggio , Presidente di ENAC , non crede nella rinazionalizzazione di Alitalia . Lo ha detto in una intervista in occasione della presentazione del Rapporto e Bilancio sociale 2017. Ad una domanda ...

Alitalia : Riggio - Adr ha risorse per affrontare eventuale crisi compagnia : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “Anche in presenza di un’eventuale crisi della compagnia Alitalia, l’Aeroporto di Roma Fiumicino ha in sé le risorse necessarie per affrontare l’evenienza”. A precisarlo, in una nota, è il presidente dell’Enac, Vito Riggio, ad integrazione delle dichiarazioni rese in audizione al Senato. “Alitalia oramai vale solo un terzo delle entrate di Fiumicino, ma un esito ...