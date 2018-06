Alimentazione e diabete | insulina e rischio cardivascolare

Digiuno intermittente / Stop repentini dell' Alimentazione favoriscono diabete e fanno ingrassare! : Digiuno intermittente , Stop repentini dell'alimentazione favoriscono l'aumento della ''pancetta'' e anche l'insorgere di patologie molto pericolose come il diabete di tipo B.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:47:00 GMT)

Diabete di tipo 2 : i benefici dei corsi di Alimentazione per migliorare lo stato della malattia : I farmaci non fanno abbastanza, mentre cambiamenti alimentari e corsi di alimentazione fanno la differenza nelle persone che soffrono di Diabete. Ecco i risultati di uno studio dei ricercatori della Physicians Committee for Responsible Medicine, un’organizzazione non-profit che promuove la medicina preventiva, conduce ricerche cliniche e incoraggia l’adozione di standard più elevati per l’efficacia della ricerca. Nello studio di 20 settimane, i ...