Alessio Romagnoli rinnova col Milan fino al 2022

Blastingnews

: ???? Nel corso del pomeriggio, su MilanTV potrete ascoltare anche le parole in esclusiva di Alessio Romagnoli dopo i… - MilanTV : ???? Nel corso del pomeriggio, su MilanTV potrete ascoltare anche le parole in esclusiva di Alessio Romagnoli dopo i… - mauro_suma : Alessio Romagnoli rinnova! Altri 4 anni! Diretta Facebook @acmilan @MilanTV - MilanTV : Alle 17:30 e alle 18:45, le parole di Alessio Romagnoli in esclusiva a MilanTV dopo il rinnovo del contratto fino a… -

(Di martedì 5 giugno 2018)ha firmato il rinnovo del contratto con ile rimarra' legato al clubal 30 giugno. Il giocatore ha annunciato il rinnovo del contratto sulla sua pagina Facebook. Il rinnovo si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico ed è stato oggetto di una diretta video trasmessa da Casasara' 'Un pilastro per il futuro rossonero' In occasione del rinnovo del contratto di, avvenuto presso il Museo del club rossonero, Marco Fassone ha elogiato il difensore, definendolo il nostro pilastro del futuro. Come riporta Il Sole 24 ore, l'Amministratore delegato delha annunciato l'estensione del contratto die la sua permanenza tra le fila rossonere per altri quattro anni andando a smentire quindi ogni voce di mercato che lo vedeva in partenza. Forse, anche grazie a questo avvenimento, trasformato ...