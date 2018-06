Alessandro Lucarelli vero capitano | il tatuaggio da brividi per il Parma VIDEO

calcioweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018), il difensore è riuscito nell’impresa di riportare in Serie A ilprima di annunciare l’addio. Adesso ilche ha fatto emozionare i tifosi gialloblu. Tre le date indelebili sulla pelle: 17.04.2016, il ritorno tra i professionisti con la promozione in Lega Pro, 17.06.2017, la promozione in B a Firenze, 18.05.2018, la notte di Spezia ed il delirio per la promozione in Serie A. ECCO IL–>: ildaper ilL'articolo: ildaper ilCalcioWeb.