Alessandra Appiano suicida | Eleonora Daniele in lacrime | ' Preferisco' Il cupo

: Morta a Milano la scrittrice Alessandra Appiano - Agenzia_Ansa : Morta a Milano la scrittrice Alessandra Appiano - MediasetTgcom24 : Morta scrittrice Alessandra Appiano, inquirenti: 'Gesto volontario' #AlessandraAppiano - RaiNews : Milano, morta la scrittrice Alessandra Appiano. Aveva 59 anni. Per gli inquirenti sarebbe 'gesto volontario' ?… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Uno choc per tutti i colleghi, la morte di. Tra i più devastati c'è però, la conduttrice di Storie italiane che ha spesso ospitato in studio la scrittrice e autrice tv morta a 59 anni,, probabilmente per depressione. "Ale mia,ricordarti così, mentre sorridevamo commentando la quotidianità. Ci mancherai tanto. #", ha scritto lasu Instagram, pubblicando una foto della scrittrice che vinse il premio Bancarella nel 2003."Anima bella e profonda come ne ho conosciute poche", è lo struggente ricordo della conduttrice Rai che pochi giorni fa, il 26 maggio, aveva dovuto incassare l'assenza imprevista dellain diretta, non arrivata in tempo. Per molti, alla luce del suo tragico gesto, il post disu Facebook in quell'occasione ("Un abbraccio a tutti gli esseri umani che si sentono fragili in ...