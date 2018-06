Alejandra Silva | parla la moglie di Richard Gere | ' mi sento la donna più fortunata del

Richard Gere e Alejandra Silva si sono sposati/ "Non pensavo di trovare un uomo assolutamente perfetto per me" : Alejandra Silva e Richard Gere: la coppia si è conosciuta a Positano e da allora non si è mai persa di vista nonostante la distanza. Il 5 maggio sono diventati marito e moglie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:33:00 GMT)

Monaci tibetani - pochi amici e la campagna. Richard Gere ha festeggiato il «sì» ad Alejandra Silva : Richard Gere è (di nuovo) un uomo sposato. Dopo quattro anni insieme, l’attore è andato a nozze con la spagnola Alejandra Silva. Il rito civile è stato celebrato in gran segreto a inizio aprile, come racconta Hola!, che è stato il primo a dare la notizia della cerimonia dopo diverse settimane. I due, 68 anni lui, 35 lei, hanno poi continuato a festeggiare. LEGGI ANCHE Richard Gere, l’amore è bello Il grande party di nozze – per pochi ...

Richard Gere pronto alle nozze con Alejandra Silva : Se scappi, ti sposo recitava un film del 1999 in cui era protagonista con Julia Roberts. Ora all’altare Richard Gere ci va davvero (per la terza volta). Secondo quanto riferisce lo spagnolo ABC, riportato da The Sun, l’attore sarebbe pronto a convolare a nozze con Alejandra Silva il prossimo 5 maggio a Washington. Chi è Alejandra Silva 68 anni lui, 35 lei, i due si sono fidanzati ufficialmente nel dicembre 2017 e fanno coppia fissa ...

Richard Gere si sposa con Alejandra Silva. Il sì il 5 maggio : Non si vedono spesso insieme, eppure Richard Gere e Alejandra Silva lo scorso dicembre si sono fidanzati ufficialmente. E si sposeranno prestissimo. Il «sì»,stando ai gossip che arrivano da oltreoceano, sarà il 5 maggio e la cerimonia si dovrebbe svolGere a Washington. L’attore, 68 anni, e la socialite spagnola, 35, fanno coppia dal 2015. Il debutto insieme in Italia, al Festival del Cinema di Taormina, preludio di anni affiatati, ma ...