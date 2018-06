Aldo Cazzullo | il retroscena su Matteo Renzi | mentre Giuseppe Conte parla ' chatta come un

Alba : Luciano Fontana dialoga con Aldo Cazzullo : Luciano Fontana , 1959, , laurea in Filosofia del Linguaggio a Roma, lavora per undici anni all'Unità dove si occupa di politica italiana, cronaca amministrativa e giudiziaria. Dal 1997 è a Milano al ...

Aldo Cazzullo apre il 'Progetto le donne erediteranno la terra' : Chiudono in bellezza due spettacoli ideati e diretti da Valeria Patera: dall'8 al 13 maggio, in scena 'Le parole di Rita' racconto teatrale per voce, video e musica dalla vita e dalle lettere di Rita ...