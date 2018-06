Alcol nel sangue | patente ritirata a un vigile

Lilli Gruber contro Jean-Claude Juncker dopo gli insulti all'Italia : 'Nel tardo pomeriggio sale il tasso Alcolemico?' : Frasi che hanno scatenato una reazione compatta di tutta la nostra classe politica. E non solo. Una durissima replica è arrivata anche da Lilli Gruber nel corso di Otto e Mezzo . Commentando le ...

Maltempo Lombardia : istruttoria per il cAlcolo dei danni subiti dalle imprese nel 2014 : La giunta regionale lombarda ha deliberato gli indirizzi per l’individuazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo rivolte a tutte quelle attività economiche e produttive che hanno subito danni derivanti dalle calamità naturali che hanno colpito i territori regionali nel 2014 e, in particolare, nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 agosto e tra l’11 e il 22 novembre. La delibera prende il via da ...

Milano - lite dopo cocaina e Alcol : uccide amico a coltellate/ Nuovi episodi di violenza nel capoluogo lombardo : Milano, accoltella l’amico per le avances alla ragazza: morto giovane di 22 anni. Arrestato l’assassino, Matteo Villa, di anni 28, per aver accoltellato il suo socio in affari(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:20:00 GMT)

Vademecum nelle scuole : "L'Alcol è questione di razza" : Perché la scienza ha più volte sostenuto la tesi secondo cui la razza asiatica sarebbe molto meno adatta all'assorbimento dell'alcol. In uno studio non recentissimo , è del 1998, condotto dallo ...

Boxe - Nino Benvenuti operato di cAlcoli renali. Intervento riuscito - a casa nel weekend : sospiro di sollievo : Sono giorni difficili per Nino Benvenuti che è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e ha fatto spaventare tutti gli appassionati di sport. L’ex Campione del Mondo di Boxe, una vera e propria icona della nobile arte che pochi giorni fa ha compiuto 80 anni, ieri è stato operato di calcoli renali: l’Intervento, durato circa 40 minuti, è perfettamente riuscito e Nino è già tornato a sorridere accanto all’amata moglie Nadia ...

Roma-Liverpool - attesi 5mila tifosi inglesi all’Olimpico : Alcol vietato per tre giorni nella Capitale : La Roma di Di Francesco studia una nuova remuntada ai danni del Liverpool e la Capitale si prepara all’arrivo di 5mila ultras inglesi. Dopo l’aggressione a un sostenitore dei Reds da parte di due tifosi giallorossi durante gli scontri avvenuti al termine della gara di andata, per le forze dell’ordine è alto il rischio di possibili ritorsioni contro gli ultrà romanisti. Per questo tra le misure di sicurezza ipotizzate durante ...

Reggio Emilia - a 4 anni le trovano Alcol nel sangue : nei guai il papà - la zia e la nonna : Tre persone sono state denunciate a Reggio Emilia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni di una bambina di 4 anni. Si stratta della nonna, della zia e del papà della piccola, che la costringevano a bere alcolici mentre si prendevano cura di lei.Continua a leggere

Alcol nel sangue di una bimba di 4 anni - poi la scoperta : nei guai la nonna e la zia : Ritenevano che la madre fosse incapace di prendersi cura della loro bambina di 4 anni. E così lo hanno fatto a modo loro. I Carabinieri di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, hanno denunciato la nonna, la zia e il padre della piccola...

Roma - la discoteca Sapienza : musica - Alcol e sballo nella festa a pagamento : Benvenuti al 'TeppaFest' ovvero al festival 'delle resistenze metropolitane', firmato e prodotto dai collettivi di quello che è uno degli atenei più antichi al mondo. Finanziato dal pubblico danzante,...

Alimenti - Assobibe : in 10 anni -20% di zucchero nelle bibite anAlcoliche : Più attenzione al contenuto di zucchero nelle bevande analcoliche da parte dei produttori italiani. Dal 2008 al 2016 le aziende hanno ridotto complessivamente del 22,5% le calorie immesse sul mercato, del 20% lo zucchero immesso al consumo (pari a 68.277 tonnellate) e aumentato del 41% la disponibilità di prodotti riformulati (a contenuto calorico ridotto o nullo). Sono i dati presentati oggi da Assobibe, associazione di riferimento dei ...

Tre aziende hanno venduto 96 tonnellate di Alcol alla Siria : “Lo hanno usato per le armi chimiche” : Secondo la rivista Knack e Syrian Archive, tre aziende belghe hanno esportato in Siria 96 tonnellate di isopropanolo, un materiale chimico “a duplice uso” che potrebbe essere stato usato per la fabbricazione del sarin, il micidiale gas nervino utilizzato nel corso della guerra.Continua a leggere

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei nella bufera : "CAlcolatrice spietata - ha manipolato molti in Honduras" : Isola dei Famosi 2018: i naufraghi stanno tornando in Italia. Bianca Atzei molte critiche, le prime sono quelle di Filippi Nardi. Qual'è il vero volto della naufraga?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:53:00 GMT)