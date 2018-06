Alberto Mezzetti vincitore del Grande Fratello 2018 Tarzan ha conquistato il pubblico

Alberto Mezzetti È IL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO 2018/ “Droga nella Casa? Non ho visto nulla” : ALBERTO MEZZETTI è il VINCITORE del GRANDE FRATELLO 2018: il Tarzan di Viterbo conquista il pubblico da casa grazie alla sua simpatia e alla sua semplicità.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:14:00 GMT)

Alberto Mezzetti - flirt con Veronica Satti - ma a casa lo attende una fidanzata : Nella casa del GF15, Alberto Mezzetti si è scambiato un tenero bacio con Veronica Satti, ma a casa lo attende una fidanzata. Il Tarzan di Viterbo prima di entrare nel cast del reality ha sempre dichiarato di essere single e di non amare le relazioni stabili. In realtà, come ha raccontato ai suoi coinquilini, da quattro anni vive una relazione tormentata. A causa dei suoi problemi economici, di cui ha parlato diverse volte, Alberto Mezzetti non ...

Grande Fratello 2018 : il vincitore è Alberto Mezzetti! : Si sono spente le luci sulla Casa più famosa d’Italia e dopo quarantotto giorni di avventura la quindicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso ha decretato vincitore Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo. Ospiti della puntata della finale una emozionatissima Gina Lollobrigida e la senatrice Stefania Pezzopane che ha proclamato a gran voce il suo amore per Simone Coccia. Ecco i dettagli più importanti della ...

Grande Fratello 15 - il vincitore è Alberto Mezzetti “tarzan di Viterbo” : Nessuna sorpresa: con il 57% dei voti, è Alberto Mezzetti il vincitore del Grande Fratello 15. “Sono uno determinato. Entro nella casa e vinco”, aveva detto l’ex modello 34enne ai casting. E così è stato. Presentato al pubblico televisivo come il “tarzan di Viterbo” per la sua chioma bionda simile a quella del personaggio inventato da Edgar Rice Burroughs, si è fatto conoscere come un uomo rude fuori e buono dentro. Spigoloso, spesso anche ...

GRANDE FRATELLO 2018 - CLASSIFICA E VINCITORE/ Pagelle finale : Alberto Mezzetti al top - Barbara d'Urso promossa : Alberto Mezzetti è il VINCITORE del GRANDE FRATELLO 2018: battuti nella finalissima Alessia e Matteo. Veronica, Lucia e Simone eliminati nelle prime fasi della serata. Parlando delle Pagelle del GRANDE FRATELLO 2018, che ieri sera ha chiuso i battenti con la proclamazione del VINCITORE Alberto Mezzetti, è impossibile fare a meno di nominare la padrona di casa Barbara d'Urso. Scelta dalla produzione per il suo ruolo di regina dei ...

