Alberto Mezzetti vincitore del Grande Fratello 2018 | l’edizione più trash della storia e

(Di martedì 5 giugno 2018)del. Tutto era scritto ormai da settimane e alla fine è andato tutto come previsto se non fosse che Matteo Gentili anziché secondo sia arrivato terzo lasciando il posto più alto sul podio alla bella Alessia Prete, colei che gli ha rubato il cuore.Previsioni rispettate per il podio ma non per la conduzione e la conduttrice. Barbara d'Urso è riuscita a superare sé stessa e non solo per quello che ha preparato per i suoi adorati ragazzi ma anche per quello che ha messo in campo per lei stessa.Dallo studio alla casa per tagliare i capelli diin cambio di una cena con lei, dall'arrivo in passerella in versione Meghan Markle e con tanto di abito da sposa (per alcuni una chiara frecciatina ad Alessia Marcuzzi che ha concluso così la sua Isola dei Famosi) ai suoi gieffini in versione Barbie e Ken, e cos'altro dire di Cristiano ...