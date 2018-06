Alberto Mezzetti | ecco chi è il vincitore del Grande Fratello

Alberto Mezzetti vincitore del Grande Fratello 2018 : l’edizione più trash della storia e la frecciatina ad Alessia Marcuzzi : Alberto Mezzetti vincitore del Grande Fratello 2018. Tutto era scritto ormai da settimane e alla fine è andato tutto come previsto se non fosse che Matteo Gentili anziché secondo sia arrivato terzo lasciando il posto più alto sul podio alla bella Alessia Prete, colei che gli ha rubato il cuore. Previsioni rispettate per il podio ma non per la conduzione e la conduttrice. Barbara d'Urso è riuscita a superare sé stessa e non solo per quello che ...