Al via la corsa per il cda della Rai | consiglieri uscenti e volti nuovi | ecco chi si è

Camminava sotto il tunnel ferroviario - extracomunitario ferito da treno in corsa : Un extracomunitario è stato colpito da un convoglio ferroviario mentre Camminava a pochi passi dai binari nella stazione Centrale di Napoli. L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità ...

Mille Miglia 2018 - al via la “corsa rossa” che tutto il mondo ci invidia : Parte oggi la rievocazione storica numero 36 della Mille Miglia, la “corsa” per auto d’epoca più fascinosa del mondo, che si corre su alcune delle strade più belle d’Italia. La partenza, che come vuole la tradizione avviene una settimana prima rispetto al gran premio di Formula Uno di Monaco, quest’anno è stata anticipata di un giorno: quattro dunque le giornate di competizione, visto che la kermesse terminerà ...

Lesegno - via libera ai lavori post alluvione sulle sponde del torrente Corsaglia : SERGIO RIZZO - Durante gli eventi alluvionali del novembre 2016, il torrente Corsaglia ha provocato importanti fenomeni di esondazione in una vasta area golenale posta a monte del ponte ad archi sulla ...

Corsa Avis Gattinara : al via erano 180 GALLERY : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV GALLERY Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Corsa Avis Gattinara: al via ...

Badminton - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Silvia Garino e Lisa Iversen per confermare gli ottavi della scorsa edizione : Come ogni anno, nel calendario internazionale del Badminton la settimana numero 17 è riservata ai campionati continentali: a Huelva, in Spagna, dal 24 al 29 aprile andranno in scena gli Europei. Gli azzurri convocati sono sei e sono presenti in tutti i tabelloni ad eccezione del singolare femminile. Andiamo a scoprire gli italiani convocati per la manifestazione e gli accoppiamenti di primo turno che ha riservato loro la sorte. Rosario ...

Freccia Vallone 2018 - tanti campioni al via - la corsa in TV Video : Mancano pochi giorni all'inizio della Freccia Vallone, secondo appuntamento del “trittico delle Ardenne”, dopo l'Amstel Gold Race [Video] e prima della Liegi-Bastogne-Liegi. Adesso possiamo dare uno sguardo all'elenco ormai definitivo dei partecipanti, provando anche a fare alcune valutazioni in base ai risultati fin qui ottenuti dai corridori che parteciperanno alla classica che si concludera' sul terribile Muro di Huy. I campioni al via Il ...

Freccia Vallone 2018 - tanti campioni al via - la corsa in TV : Mancano pochi giorni all'inizio della Freccia Vallone, secondo appuntamento del “trittico delle Ardenne”, dopo l'Amstel Gold Race e prima della Liegi-Bastogne-Liegi. Adesso possiamo dare uno sguardo all'elenco ormai definitivo dei partecipanti, provando anche a fare alcune valutazioni in base ai risultati fin qui ottenuti dai corridori che parteciperanno alla classica che si concluderà sul terribile Muro di Huy. I campioni al via Il Team ...

Hockey su pista - Quarti Playoff 2018 : super Valdagno - Forte dei Marmi ko! Lodi corsaro a Monza - il viareggio espugna Bassano : Crolla il Forte dei Marmi in gara-1 dei Quarti di finale dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I toscani incassano una pesante sconfitta sul campo del Valdagno, che prevale 2-1 nel primo incontro, e sono costretti a vincere entrambe le gare interne per sperare ancora di superare il turno e di strappare il pass per le semifinali. Fariza porta in vantaggio i padroni di casa a metà primo tempo, poi Romero trova il raddoppio a 12′ dalla fine ...

Richetti avvia la sua corsa per le primarie ma il Pd è spaccato : i non-renziani aprono a Di Maio : "Il gruppo dirigente ha fatto errori... Non reggiamo più il fatto che in questo partito abbia più peso chi garantisce le tessere anziché chi dà il volto al partito nel territorio... Per questo poi non ci votano più". Su questa frase Matteo Richetti si conquista la platea che ha riunito all'Acquario di Roma, centro congressi vicino Termini che negli anni ha ospitato iniziative di Veltroni e anche la lunga notte ...