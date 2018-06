Al Senato si vota la fiducia al governo Conte

Giornata clou per il Governo Conte. Stasera 5 giugno si vota la fiducia al Senato : Il voto della risoluzione sul Documento di Economia e Finanza , DEF , da parte di Camera e Senato si terrà invece la prossima settimana, tra l'11 e il 15 giugno. E' quanto emerso alla Conferenza dei ...

Senato vota vicepresidenti e questori : 16.11 Al via al Senato il voto per l'elezione di vicepresidenti,questori e segretari. Non è stato raggiunto l'accordo tra Pd e M5S. I dem votano dunque i propri nomi: Rossomando vicepresidente, Pittella questore e Margiotta segretario. "C'è una chiusura del M5S.Fatto gravissimo", dicono dal Pd. M5S vota i suoi:Taverna vicepresidente,Bottici questore,Castaldi,Pisani,Puglia,Montevecchi segretari. "Daremo una vicepresidenza al Pd,ma votino un ...

Senato - BERLUSCONI : “VOTI LEGA A BERNINI ROMPONO CENTRODESTRA”/ Salvini non vota Romani per governo con M5s? : SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI “così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Presidenti di Camera e Senato : si vota dalle 10.30 : La notte avrà portato consiglio? Ufficialmente si parte senza accordo. Oggi sono in programma le votazioni per l’elezione dei Presidenti