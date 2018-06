Al Bano presenta Madre Mia - il docu-film su donna Jolanda : in onda 10 e 17 giugno : Domenica 10 e 17 giugno, in prima serata su Rete Quattro, va in onda Madre Mia, la docu-fiction in cui Al Bano Carrisi racconta la vita di sua Madre, donna Jolanda, a poche settimane dalla riproposizione del concerto in cui l’artista ha ricominciato a cantare con l’ex moglie Romina Power. “L’origine del mio mondo” ha detto lo stesso Al Bano riferendosi alla Madre che, in realtà, è la vera protagonista del racconto (e lui ...