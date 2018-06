Aggiornamento 4 3 per Fortnite oggi 5 giugno | orario | arrivano i trampolini

Svelato per Samsung Galaxy S9 e non solo l’Aggiornamento di giugno : dettagli e device in lista : Arrivano notizie interessanti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9 e non solo, perché in mattinata sono trapelate le prime novità praticamente ufficiali a proposito dell'aggiornamento di giugno che nel corso delle prossime settimane verrà distribuito dal colosso coreano per il proprio pubblico. Dopo la svolta riguardante il Samsung Galaxy S7, che finalmente sta accogliendo Android Oreo qui in Italia, come ho avuto modo di ...

Novità per i Samsung Galaxy : Aggiornamento di giugno per Telefono e Galleria Immagini : Ci sono molte Novità in giro per gli utenti che dispongono di un qualunque Samsung Galaxy in questo periodo, considerando il fatto che alcune tra le app più popolari messe a disposizione di coloro che hanno deciso di puntare sul brand coreano stanno ricevendo aggiornamenti di un certo peso ad inizio giugno. Dopo avervi parlato nella giornata di ieri di Samsung Max, infatti, oggi tocca ad altri due servizi che stanno offrendo migliorie ...

Il grande giorno per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ecco l’Aggiornamento Oreo : Inizia col botto questo 5 giugno per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge qui in Italia. Dopo mesi di attesa, infatti, è finalmente ufficiale la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che hanno deciso di puntare su un modello brandizzato Vodafone, che come vi avevamo anticipato la scorsa settimana è stato in grado di fare questo step più velocemente persino della variante no ...

watchOS 5 E’ Ufficiale : Tutte Le Novità | Aggiornamento per Apple Watch : Apple presenta ufficialmente WatchOS 5, il nuovo sistema operativo per Apple Watch. Ecco Tutte le Novità di WatchOS 5. Cosa cambia con WatchOS 5? Quali sono le nuove funzioni di WatchOS 5? Ecco tutto quello che devi sapere sul sistema operativo WatchOS 5 Novità WatchOS 5: cosa cambia? Sono molte le Novità che Apple ha […]

Apple - ecco iOS 12 : «Per usare meno lo smartphone». Le novità dell'Aggiornamento : Un appuntamento annuale vitale per l'economia delle app, cresciuta a dismisura. In dieci anni Apple ha staccato agli sviluppatori un assegno di 100 miliardi di dollari. 'Offriamo agli utenti ...

macOS Mojave E’ Ufficiale : Tutte Le Novità | Aggiornamento per Mac : Apple presenta ufficialmente macOS Mojave, il nuovo sistema operativo per Mac, iMac, MacBook. Ecco Tutte le Novità di macOS Mojave. Cosa cambia con macOS Mojave? Quali sono le nuove funzioni di macOS Mojave? Novità macOS Mojave: cosa cambia? macOS 10.14 Mojave Ufficiale: arriva la Dark Mode, app iOS nel 2019 Come ampiamente preannunciato, Apple ha svelato […]

iOS 12 E’ Ufficiale : Tutte Le Novità | Aggiornamento per iPhone E iPad : Apple presenta ufficialmente iOS 12, il nuovo sistema operativo per iPhone, iPad, iPod. Ecco Tutte le Novità di iOS 12. Cosa cambia con iOS 12? Quali sono le nuove funzioni di iOS 12? Ecco tutto quello che devi sapere sul sistema operativo iOS 12 Novità iOS 12: cosa cambia? Come ampiamente preannunciato, Apple ha svelato finalmente il nuovo sistema operativo iOS 12 per […]

Primi problemi per Honor 10 e annunciato un nuovo Aggiornamento il 4 giugno : Ci sono importanti novità in programma per Honor 10, uno degli smartphone Android più chiacchierati degli ultimi tempi tra i top di gamma. Giunto sul mercato da poche settimane e in grado di far parlare parecchio di sé grazie ad un prezzo di listino e a prime promozioni molto aggressive (come vi abbiamo riportato di recente sulle nostre pagine), se pensiamo che su Amazon siamo ormai stabilmente attorno ai 350 euro, il device si è guadagnato ...

Molto importante per i Samsung Galaxy l’Aggiornamento Samsung Max di giugno : le novità : Ci sono importanti novità che vanno prese in esame oggi 4 giugno per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy, in quanto nelle ultime ore abbiamo avuto modo di riscontrare il rilascio dell'aggiornamento per un'app davvero apprezzabile per il pubblico. Senza girarci troppo intorno, si tratta di Samsung Max, che anche qui in Italia ha ricevuto non pochi apprezzamenti per i benefici generati alla stessa utenza dopo il download a bordo del ...

Novità a sorpresa per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dual SIM con Aggiornamento di maggio : Probabilmente non tutti lo sanno, ma in Italia è disponibile una versione del Samsung Galaxy S9 e del Galaxy S9 Plus dual SIM. Ecco perché, dopo aver condiviso alcune informazioni preliminari sull'impatto avuto dall'aggiornamento di maggio sui due top di gamma del 2018, oggi 1 giugno ritengo doveroso tornare sull'argomento per condividere con voi qualche informazione extra. Al di là di quanto apparso nel changelog al momento della ricezione ...

In Aggiornamento OTA il Samsung Galaxy Note 8 : XXU3CRE5 per no brand Italia : Fa la propria comparsa sui server di Samsung Update LIVE! l'aggiornamento N950FXXU3CRE5 con patch di sicurezza di maggio riservato ai Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, segno evidente che anche i pacchetti OTA sono partiti, come invece ancora non era accaduto qualche giorno fa, quando per la prima volta vi parlammo della disponibilità del firmware su Smart Switch, il software proprietario attraverso cui è possibile adempiere ad una gestione ...

Facebook Messenger : in rilascio un corposo Aggiornamento per Windows 10 : Dopo averlo rilasciato settimane nell’applicazione in beta, il team di Facebook ha provveduto quest’oggi a distribuire gradualmente (ovvero a scaglioni) un nuovo major update dedicato a Messenger per tutti gli utenti Windows 10 in possesso della versione stabile. Novità Introdotta la possibilità di caricare foto in 4K e video in HD. La pagina delle impostazioni possiede adesso un nuovo layout con l’immagine di profilo che viene ...

Per tutti l’Aggiornamento di maggio su Samsung Galaxy S8 : migliora davvero la fotocamera? : Finalmente il rilascio dell'aggiornamento di maggio su Samsung Galaxy S8 è per tutti i possessori del modello no brand. Nei giorni scorsi, avevamo esaminato la prima diffusione del firmware XXU2CRED in Germania e poi anche nel nostro paese ma solo con disponibilità del link manuale al download per la variante S8 Plus. Il rilascio, al contrario, è partito nelle scorse ore via OTA per il modello flat. Quanto pesa l'ultimo aggiornamento di ...

I server di Fortnite offline per l'arrivo dell'Aggiornamento 4.3 : L'aggiornamento 4.3 di Fortnite sta per arrivare. L'update doveva essere pubblicato nella giornata di ieri, insieme alle Sfide della Settimana 5, ma Epic ha deciso in seguito per un rinvio. Ma niente paura! L'aggiornamento arriverà nel corso della mattinata. Come segnalano i colleghi di VG247, al momento i server risultano offline proprio per la manutenzione che prepara Fortnite, Battle Royale e Salva il Mondo, all'update.Durante la ...