Agente Lunin | ' Lo vogliono in tanti | ma la priorità è il Napoli'

L’Agente di Lunin : “L’Inter lo segue - costa 6 milioni - c’è anche la Juve” : L’agente di Lunin: “L’Inter lo segue, costa 6 milioni, c’è anche la Juve” Il nome di Andriy Lunin da diverse settimane è segnato in maiuscolo nell’agenda di Piero Ausilio e Luciano Spalletti. Il club nerazzurro vorrebbe acquistare il portiere ucraino classe ’99, che ha già esordito in Nazionale, per farne l’erede di Handanovic, magari dopo […]