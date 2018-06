Affluenza alle urne | scende se manca stampa locale

Elezioni regionali in Valle d'Aosta - Affluenza in calo : affluenza in calo per le Elezioni regionali in Valle d'Aosta. Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,12% degli aventi diritto contro il 73,03% del 2013 , 72.28% alle Politiche del 4 marzo, . Lo ...

Regionali Valle D'Aosta - Affluenza in calo : ha votato il 65 - 12% : affluenza in calo in Valle D'Aosta per le elezioni Regionali. Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,12% degli aventi diritto contro il 73,03% del 2013 , 72.28% alle Politiche del 4 marzo scorso, . ...

La Valle d'Aosta al voto - alle 19 Affluenza al 52 - 03% : Scende l'affluenza in Valle d'Aosta dove 103.117 elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio della Regione.alle 12 ai seggi si è recato il 20,93% degli aventi diritto, mentre alle 19 la percentuale è salita al 52,03% (contro il 58,62% del 2013). Un trend confermato dal dato definitivo: ha votato il 65,12%, pari a 67.146 votanti. Un calo dell'8% circa rispetto al 2013, quando sempre alle consultazioni regionali, aveva votato ...

Valle d'Aosta - Affluenza in calo al 65% : 23.14 affluenza in calo in Valle d'Aosta dove si è votato per il rinnovo del Consiglio regionale. La Presidenza della Regione informa che la percentuale di affluenza è stata del 65,12%, pari a 67.146 votanti su 103.117 elettori. Nel 2013 aveva votato il 73,03% degli aventi diritto.

ELEZIONI VALLE D’AOSTA - REGIONALI 2018/ Affluenza - ultime notizie e risultati : alle 19 hanno votato il 52 - 03% : Valle d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: urne aperte per rinnovo del Consiglio, domani risultati. ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Dati Affluenza(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 20:07:00 GMT)

Elezioni Val d'Aosta : alle 12 Affluenza del 20.93% : La più piccola regione italiana, la Val d'Aosta, è chiamata al voto oggi, domenica 20 maggio 2018, per rinnovare il consiglio regionale. Le urne resteranno aperte fino alle 22, mentre lo spoglio si effettuerà lunedì 21 maggio, dalle ore 8, in soli quattro poli, nei comuni di Saint-Pierre, Fénis, Verrès e Aosta. Ricordiamo che la Val d'Aosta è una regione a statuto speciale il cui articolo 16 prevede l'elezione diretta di 35 consiglieri con un ...

La Valle d'Aosta al voto - alle 12 Affluenza al 20 - 93% : Scende l'affluenza in Valle d'Aosta dove 103.117 elettori sono chiamati alle urne per rinnovare il consiglio della Regione. alle 12 ai seggi si è recato il 20,93% degli aventi diritto, rispetto al 23,...

ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2018/ Ultime notizie - risultati e Affluenza 20 - 9% : Comunali a Valtournenche : VALLE d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: urne aperte per rinnovo del Consiglio, domani risultati. Ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Dati affluenza(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:20:00 GMT)

Valle d’Aosta - Elezioni Regionali 2018/ Affluenza - ultime notizie e risultati : alle ore 12 ha votato il 20 - 93% : Valle d'Aosta, Elezioni Regionali 2018: urne aperte per rinnovo del Consiglio, domani risultati. ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Dati Affluenza(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:08:00 GMT)

Regionali Aosta - alle 12 Affluenza 20 - 9% : 13.19 E' del 20,93% l'affluenza al voto per le Regionali in Valle d'Aosta alle ore 12. La partecipazione nel capoluogo è stata del 18,72% inferiore rispetto alla media regionale. Nel complesso il dato indica un calo sia rispetto alle politiche che rispetto che alle Regionali del 2013. Il 4 marzo scorso aveva votato il 21,24% e nel 2013 il 23,50%.

Bassa Affluenza alle elezioni in Iraq - Usa e Iran attendono i risultati : ... gli americani e anche noi" ha commentato Hadi al-Ameri, leader dell'Organizzazione Badr, la più grande tra le milizie sciite che ha partecipato alla lotta contro l'Isis e capo dell'alleanza politica ...

Tunisia - alle elezioni crolla l'Affluenza. I giovani disertano le urne : È del 34,4% il tasso ufficiale definitivo di affluenza alle urne delle prime elezioni comunali post-rivoluzione. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Superiore Indipendente per le elezioni (Isie), che sovrintende alla macchina elettorale, Mohamed Tlili Mansri, precisando che si sono recati alle urne 1.796.154 elettori sugli oltre 5 milioni e 300 mila aventi diritto.Confermato dunque il dato principale di questa tornata ...

Libano alle urne - scarsa l'Affluenza : 46 - 88% - nel 2009 quasi l'8 per cento in più : Sono state le prime elezioni in 9 anni. Si è votato con una legge proporzionale, che si inserisce nel particolare contesto multi confessionale libanese, dove un numero prestabilito di seggi viene assegnato a ogni comunità. Tensioni nello Chouf e nella Beqaa

Affluenza record e alleanze in costruzione : tutto pronto per la resa dei conti Vivendi-Elliott all'assemblea Tim : Il risultato si conoscerà solo domani, al termine delle votazioni, ma c'è un elemento che alla vigilia dell'assemblea Tim dà un orientamento di quello che potrebbe essere l'esito finale nella sfida a due tra Vivendi e il fondo Elliott per la governance del gruppo telefonico: l'Affluenza record. La partecipazione stimata è del 66-67% del capitale sociale, almeno stando al numero delle azioni depositate fino ad ora, ...