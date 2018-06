Aeroporti | Enac | passeggeri +6 | 2% nel 2017 | Fiumicino in testa

Aeroporti : Enac - in 2015-21 investimenti per oltre 4 mld : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Nel periodo tra il 2015 e il 2021, negli Aeroporti italiani sono previsti investimenti pari a oltre 4 miliardi di euro. In particolare, a partire dal 2017 ed entro il 2021, verranno effettuati investimenti per 1 miliardo e 750 milioni di euro sull’Aeroporto di Roma Fiumicino, a conferma del ruolo strategico svolto da questo scalo in ambito nazionale e consolidato anche a livello internazionale. E’ ...

Aeroporti : Enac - in 2015-21 investimenti per oltre 4 mld (2) : (AdnKronos) – Nel corso del 2017, inoltre, sono state concluse positivamente diverse procedure di conformità urbanistica e di VIA sui Master Plan presentati dai gestori aeroportuali. La conclusione di tali procedure consente la realizzazione diretta delle opere, facilitando nei prossimi anni il raggiungimento dei target di spesa pianificati. I crescenti livelli di investimento sulle infrastrutture aeroportuali e l’aumento della ...

Aeroporti : bando gara Enac per gestione scalo Forlì - arrivata solo un'offerta : Roma, 17 apr. (AdnKronos) - E' arrivata una sola offerta di partecipazione allo scadere delle domande per l'affidamento della concessione di gestione dell'aeroporto di Forlì. Lo rende noto l'Enac in merito al bando di gara ad evidenza pubblica emesso dall’ente per l’affidamento della concessione di